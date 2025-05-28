Агенты Секретной службы США подрались друг с другом около дома Обамы

Две сотрудницы Секретной службы США устроили драку во время работы около дома бывшего президента США Барака Обамы, их конфликт попал на камеры, а запись завирусилась в социальных сетях. Оба агента на данный момент отстранены от работы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на сообщение пресс-службы агентства.

Журналисты отмечают, что в Секретной службе признали подлинность видео с записью драки, произошедшей около трех часов ночи 21 мая в столице США, городе Вашингтон. Изначально видео в своем аккаунте в социальной сети X 27 мая разметила журналистка портала RealClearPolitics Сьюзен Крабтри. Она утверждает, что перед конфликтом одна из агентов просила начальника прийти, пока та не «надрала зад» своей коллеге.

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Журналистка опубликовала предполагаемую запись этого разговора еще 22 мая, ее подлинность не подтверждена Секретной службой. Инцидент, согласно данным Крабтри, произошел из-за того, что одна из агентов опоздала на работу — это якобы привело к конфликту. Изначально, как пишет журналистка, он был словесным, но закончился потасовкой.

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На видео видно фрагмент драки около автомобиля — одна женщина несколько раз бьет другую, затем выгоняя ее из кадра пинком. Неназванные источники рассказали Крабтри, что конфликт остался не замеченным семьей Обамы и жителями соседних домов, агенты во время ссоры и последующей драки никого не разбудили.

NBC News отмечает, что качество работы Секретной службы и профессионализм ее сотрудников подвергаются критике в США после покушения на Дональда Трампа, произошедшего 13 июля 2024 года во время встречи с избирателями. Корреспондент издания замечает, что служба ищет работников с помощью уличных объявлений в городах страны.