Женщина зарабатывает на обучении лепке пельменей 10 тысяч долларов в час

Жительница США 34-летняя Саманта Муи отказалась от корпоративной карьеры ради собственного дела и теперь зарабатывает до 10 тысяч долларов в час, обучая людей лепить пельмени. Это в разы больше, чем ей удавалось получать за месяц на прежней работе в офисе, пишет CNBC.

Муи основала компанию Thirsty Dumpling, которая предлагает наборы для самостоятельного приготовления пельменей, а также проводит кулинарные мастер-классы — как офлайн, так и онлайн. Ее клиентами становятся и частные лица, и крупные корпорации.

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«Самая большая моя победа заключается в том, что я могу пойти в офис в укороченном топе и рваных джинсах, вести кулинарный курс и заработать в час больше, чем я когда-либо зарабатывала за месяц», — поделилась женщина.

До запуска Thirsty Dumpling Муи несколько лет работала в различных сферах от ухода за пожилыми людьми до венчурных инвестиций. Однако даже на престижной должности она чувствовала себя несчастной.

«Уже будучи взрослой я жила с родителями четыре года. Я была очень подавлена, потому что у меня тогда было много студенческих кредитов», — вспоминает она.

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Решающим моментом стал 2022 год. В течение нескольких месяцев Муи потеряла сначала бабушку, а затем отца. Это заставило ее переосмыслить приоритеты и бросить работу. Спустя три недели после звонка своей матери ей пришла в голову идея создать Thirsty Dumpling и примерно через семь месяцев, в ноябре 2023 года, она запустила собственный бизнес.

По словам Муи, в начале пути она часто соглашалась на неоплачиваемую работу, которая отнимала много сил. Все изменилось, когда она начала ценить свое время и силы. Теперь она проводит кулинарные мастер-классы для групп до 100 человек, зарабатывая до 10 тысяч долларов в час.