В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов

В Ливерпуле во время празднования победы одноименного футбольного клуба в английской Премьер-лиге автомобиль въехал в толпу фанатов. В результате, как сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей местной полиции, пострадали 47 человек, 27 из которых, в том числе четверо детей, были госпитализированы.

По данным издания, водитель автомобиля был задержан на месте. Им оказался 53-летний местный житель, чье имя не называется. Также пока ничего не сообщается о возможных мотивах его поступка.

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В сети распространилось снятое очевидцами видео произошедшего. На кадрах видно, как автомобиль въезжает в плотную толпу людей и продолжает движение, виляя из стороны в сторону. Проехав несколько десятков метров, машина останавливается, после чего ее окружают фанаты, которые пытаются разбить в ней стекла. Однако уже спустя несколько секунд разъяренную толпу от автомобиля оттесняют полицейские.

Нынешняя победа футбольного клуба «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге стала для него первой с 2020 года и 20-й за всю историю существования команды. В этот раз «Ливерпуль» обеспечил себе чемпионство досрочно. 25 мая прошла церемония награждения команды, а на следующий день болельщики устроили массовые гуляния по этому поводу. По оценкам телеканала Sky News, в них приняли участие около миллиона человек.

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8 мая автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Париже. Как сообщалось, пострадали три человека. Кроме того, фанаты сожгли наехавшую на них машину.