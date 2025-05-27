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Мир

Сыгравшего султана Сулеймана в «Великолепном веке» актера приговорили к тюремному сроку

2 минуты чтения 11:32 | Обновлено: 12:01

В Турции актера Халита Эргенча, который сыграл роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к году и 10 месяцам тюремного заключения. Суд признал его виновным в даче ложных показаний по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В публикации уточняется, что изначально Эргенча приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Однако затем суд принял во внимание примерное поведение актера во время процесса и сократил ему срок. 

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В обвинительном заключении говорится, что следствие посчитало ответ Эргенча на вопрос о том, имел ли он контакты со «скрывающимся от правосудия» другим обвиняемым по этому делу активистом Меметом Али Алаборой, противоречивым. Сам актер вину в даче ложных показаний не признал. 

Еще одного фигуранта этого дела актера Рыза Коджаоглу приговорили к году и восьми месяцам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что Эргенча и Коджаоглу по меньшей мере 12 раз контактировали с Алаборой, «причем особенно активно в период событий в парке Гези», но на допросе в качестве свидетелей отрицали это. Оба актера могут обжаловать приговор.

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Протесты в Стамбуле начались в конце мая 2013 года. Их спровоцировали планы властей снести парк Гези на площади Таксим ради строительства торгового центра. Акции быстро вышли за рамки экологической повестки и охватили десятки турецких провинций, а также получили отклик среди турецкой диаспоры в Европе. Вскоре протесты переросли в массовое недовольство внутренней политикой правительства.

«Великолепный век» — это популярный турецкий исторический сериал, рассказывающий о периоде правления султана Сулеймана I, известного как Сулейман Великолепный. Центральной линией сюжета становится его связь с Хюррем-султан — бывшей пленницей, православной девушкой по имени Александра, ставшей одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи.

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