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Интернет и мемы

ЕС пригрозил порносайтам штрафами за доступность их контента детям

2 минуты чтения 17:25

Евросоюз намерен начать расследование в отношении сайтов Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos с контентом для взрослых из-за подозрения в нарушении законодательства о цифровом контенте. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным Европейской комиссии, платформы не выполнили требования о внедрении надлежащих мер для защиты несовершеннолетних от доступа к контенту для взрослых. В случае подтверждения нарушений им может грозить штраф в размере до 6% от их глобального годового оборота.

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Кроме того, компании подозреваются в нарушении правил, обязывающих проводить оценку рисков и принимать меры по минимизации негативного воздействия на права детей, а также предотвращать доступ несовершеннолетних к порнографии с помощью системы проверки возраста.

«Онлайн-пространство должно быть безопасной средой для детей, где они могут учиться и общаться. Наша приоритетная задача — защита несовершеннолетних и обеспечение их безопасного пребывания в интернете», — заявила глава цифрового сектора ЕС Хенна Вирккунен.

Pornhub входит в состав кипрской группы Aylo Freesites Ltd, XNXX принадлежит чешской компании NKL Associates, Stripchat является дочерней структурой кипрской Technius Ltd, а XVideos — частью WebGroup Czech Republic.

Эти платформы были признаны «очень крупными онлайн-сервисами» в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) в 2023 году, что налагает на них дополнительные обязанности по борьбе с незаконным и вредоносным контентом.

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Еврокомиссия предупредила, что через четыре месяца Stripchat утратит статус «очень крупной онлайн-платформы» в соответствии с DSA, поскольку среднее количество пользователей сайта упало ниже установленного порога (45 миллионов пользователей в месяц в ЕС). Это означает, что с момента утраты статуса на Stripchat больше не будут распространяться самые строгие требования DSA.

Отдельно подчеркивается, что власти стран ЕС будут координировать действия в отношении меньших порнографических ресурсов с целью защиты несовершеннолетних.

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