Девушки-зумеры вернули популярность бегу

Представители поколения Z сделали бег снова популярным. Он стал для них бесплатной терапией и одним из самых доступных способов социализации. При этом ключевую роль в росте интереса к этому виду спорта сыграли именно молодые женщины. К такому выводу пришли британские эксперты, опрошенные The Guardian.

По данным газеты, зумеры «внезапно и совершенно неожиданно» запустили третью масштабную волну популярности бега, которую до этого почти никто не ожидал.

«Первая волна в 1970–80-х годах была совсем неразнообразной: бегали в основном худые белые мужчины в узких шортах <…> Сегодня же в беге участвуют люди всех этнических групп и возрастов», — рассказал директор Лондонского марафона Хью Брашер.

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По его словам, вторая волна началась после того, как британская легкоатлетка Пола Рэдклифф установила мировой рекорд в марафонском беге в 2003 году. Брашер утверждает, что ее результаты вдохновили многих женщин в Великобритании начать заниматься бегом. Этому также способствовали паркраны — бесплатные еженедельные забеги на дистанции до пяти километров.

По мнению экспертов, третья волна пришлась на 2023 год — ее запустили именно зумеры. «Раньше мы много времени проводили в офисе и социализировались там. Сейчас эта форма общения исчезла, и людям нужна новая. Бег стал объединять разные сообщества, особенно поколение Z, которое больше других пострадало во время пандемии и больше заботится о психическом здоровье», — подчеркнул Брашер.

По данным газеты, цифры «действительно впечатляют». Так, на Лондонский марафон 2026 года подали заявки уже более 1,1 миллиона человек — это мировой рекорд и почти вдвое больше, чем два года назад. Кроме того, впервые количество мужчин и женщин среди участников почти равное, а более трети заявок поступили от людей в возрасте от 18 до 29 лет.

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Рост интереса к бегу объясняется и модными трендами. Согласно данным правительственной организации Sport England, в 2024 году число бегунов в Англии выросло на 349 тысяч, и почти весь прирост пришелся на женщин.

Сообщается, что компания Hoka долгое время продвигала среди инфлюенсеров идею «побеждать с женщинами», предлагая им удобные и стильные кроссовки.

«Большая экосистема женщин-креаторов вдохновляет молодых бегуний, и в основном это не профессиональные спортсменки, а люди, которые близки по опыту и ценностям», — считает маркетолог Ли Гландорф.

По мнению бывшего организатора паркрана Ника Пирсона, такой бум скоро не спадет, так как бег остается бесплатным, доступным и универсальным занятием, идеально подходящим под стиль жизни поколения Z.

