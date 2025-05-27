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Мир

Эксперты рассказали о пользе и вреде привычки откладывать будильник

2 минуты чтения 13:18

Все больше экспертов спорят о пользе и вреде привычки откладывать подъем после первого звонка будильника. Одни предупреждают, что такие «досыпания» нарушают важные фазы сна и ухудшают самочувствие. Другие считают, что короткий сон перед подъемом может облегчить пробуждение. Об этом пишет CNN.

Согласно опубликованному 19 мая исследованию ученых из США и Швеции, привычка откладывать будильник оказалась весьма распространенной. Анализ данных приложения Sleep Cycle у 21 222 участников показал, что в среднем люди проводят в дополнительном сне около 11 минут, что в итоге составляет примерно одну полноценную ночь сна в месяц.

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Отмечается, что во время сна мозг проходит через разные стадии активности. Так, вторая половина ночи, в основном, приходится на фазу быстрого сна (REM), в которой чаще можно видеть сны. По словам научного сотрудника отделения нарушений сна и циркадных ритмов в Бригамовской и Женской больнице Ребекки Роббинс, эта стадия особенно важна для памяти и когнитивных функций.

«Первый звонок будильника может прервать важные стадии сна, а дополнительный сон после нажатия кнопки повтора, скорее всего, будет прерывистым и низкого качества <…> Если вы откладывается сон всего на несколько минут, то вряд ли успеете вернуться в фазу REM», — сказала она.

Однако специалист по легочной, интенсивной и сомнологической медицине из Института торакальной медицины Canning при Northwestern Medicine Джастин Фиала придерживается иного взгляда. По его словам, среди экспертов нет единого мнения о том, наносит ли «досыпание» однозначный вред.

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С одной стороны, потеря полноценного сна, даже короткая, может ухудшать когнитивные функции и снижать настроение. С другой стороны, людям с определенным хронотипом — врожденной склонностью, связанной с возрастом и генетикой, — эта привычка может приносить пользу. Фиала ссылается на исследование 2023 года, согласно которому «совы» чаще нажимают на кнопку повтора будильника.

«Если у вас ночной хронотип — вы «сова», а график работы требует вставать в 5 утра, это усиливает конфликт между вашими естественными биоритмами и распорядком дня», — объясняет Фиала.

Для таких «сов» короткий сон после срабатывания будильника может помочь плавно перейти от глубокого сна к бодрствованию. Однако он подчеркивает, что этот эффект требует дальнейших исследований, чтобы лучше понять его вред и потенциальную пользу.


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