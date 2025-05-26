На мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца

В Рязани на территории мусороперерабатывающего завода обнаружили тело новорожденного. Об этом сообщили в телеграм-каналах региональной прокуратуры и Следственного управления СК по области.

По данным прокуратуры, тело младенца нашли утром 26 мая. Сообщается, что на место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов. «В настоящее время при координирующей роли прокуратуры устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в прокуратуре.

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Следственный комитет, в свою очередь, отмечает, что Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани Следственного управления СК начал процессуальную проверку. «Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

«МК в Рязани» пишет, что тело новорожденного заметили на транспортерной ленте предприятия во время сортировки отходов.

В феврале телеграм-канал Kras Mash и Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщили, что 17-летняя студентка колледжа родила ребенка в туалете общежития, затем положила его в пакет и выбросила в мусорку. Инцидент произошел 23 февраля.

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По данным Kras Mash, девушка закрылась в туалете почти на четыре часа. Во время родов из кабинки якобы не было слышно ни звука. Беременность, как утверждает телеграм-канал, она скрывала от родителей.

Сообщается, что студенты заметили кровь и обнаружили младенца, после этого они вызвали полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК). По этой статье предусмотрено ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.