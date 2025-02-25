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Криминал

Студентка родила ребенка в общежитии и выбросила его в мусорку

20:22 25.02.2025

17-летняя студентка колледжа в Канске, чье имя не называется, родила ребенка в туалете общежития, после чего положила его в пакет и оставила в мусорке. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash и Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным следствия, студентка второго курса местного политеха была на 37 неделе беременности. 23 февраля она закрылась в туалете и провела там, как пишет Kras Mash, почти четыре часа. Во время родов из кабинки не было слышно никаких звуков.

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Телеграм-канал утверждает, что студентка скрывала беременность от родителей. Когда другие учащиеся политеха заметили в туалете кровь и нашли младенца, они позвонили в полицию.

«На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в ходе осмотра в пакете было обнаружено тело новорожденной девочки без признаков жизни», — сказано в пресс-релизе Следственного комитета. В нем отмечается, что в настоящее время проводится экспертиза, которая должна установить, была ли девочка жива на момент рождения или родилась уже мертвой.

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Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что во Франции задержали 18-летнюю американку, которая, вероятно, родила ребенка в одном из отелей на востоке Париже и выбросила его из окна, «не обрезав пуповину». Сообщалось, что новорожденного доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

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