Студента обвинили в убийстве соседа по комнате в общежитии

Студента университета в Воронеже обвинили в убийстве своего соседа по комнате в общежитии, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Силовики сообщили, что подозреваемый ударил его ножом в область шеи в ходе бытового конфликта, жертва скончалась в здании общежития. СК предъявил 23-летнему студенту обвинение по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Стейк с кровью Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим Криминал 8 минут чтения

Инцидент произошел 23 мая, однако СК отчитался о задержании подозреваемого лишь три дня спустя. ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Воронежского государственного университета сообщает, что конфликт случился в общежитии именно этого вуза. По данным журналистов, оба участника инцидента являются уроженцами Белгородской области.

Со ссылкой на пресс-службу МВД ТАСС пишет, что после нанесения повреждений своему соседу подозреваемый покинул здание общежития, сел в рейсовый автобус, чтобы приехать в отделение полиции и рассказать о случившемся.

Ранее СМИ сообщали о произошедшем в городе Дзержинск Нижегородской области инциденте, во время которого мужчина попытался сжечь свою сожительницу во время ссоры. Он облил ее обезжиривающей жидкостью и поджег. Об инциденте стало известно после того, как соседи «услышали хлопок» и почувствовали запах гари — они вызвали скорую помощь, чтобы помочь пострадавшей женщине.

Кирилл, Ева тебе не простит Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы Общество 7 минут чтения

При задержании мужчина попытался объяснить свои действия тем, что пытался заставить сожительницу замолчать во время ссоры. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью (ст. 105 УК). Пострадавшей 36 лет, она получила ожоги 60% тела, женщину отвезли в больницу.