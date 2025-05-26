Студента обвинили в убийстве соседа по комнате в общежитии

Студента университета в Воронеже обвинили в убийстве своего соседа по комнате в общежитии, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Силовики сообщили, что подозреваемый ударил его ножом в область шеи в ходе бытового конфликта, жертва скончалась в здании общежития. СК предъявил 23-летнему студенту обвинение по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).
Инцидент произошел 23 мая, однако СК отчитался о задержании подозреваемого лишь три дня спустя. ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Воронежского государственного университета сообщает, что конфликт случился в общежитии именно этого вуза. По данным журналистов, оба участника инцидента являются уроженцами Белгородской области.
Со ссылкой на пресс-службу МВД ТАСС пишет, что после нанесения повреждений своему соседу подозреваемый покинул здание общежития, сел в рейсовый автобус, чтобы приехать в отделение полиции и рассказать о случившемся.
Ранее СМИ сообщали о произошедшем в городе Дзержинск Нижегородской области инциденте, во время которого мужчина попытался сжечь свою сожительницу во время ссоры. Он облил ее обезжиривающей жидкостью и поджег. Об инциденте стало известно после того, как соседи «услышали хлопок» и почувствовали запах гари — они вызвали скорую помощь, чтобы помочь пострадавшей женщине.
При задержании мужчина попытался объяснить свои действия тем, что пытался заставить сожительницу замолчать во время ссоры. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью (ст. 105 УК). Пострадавшей 36 лет, она получила ожоги 60% тела, женщину отвезли в больницу.