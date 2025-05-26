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Криминал

Студента обвинили в убийстве соседа по комнате в общежитии

2 минуты чтения 20:45

Студента университета в Воронеже обвинили в убийстве своего соседа по комнате в общежитии, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Силовики сообщили, что подозреваемый ударил его ножом в область шеи в ходе бытового конфликта, жертва скончалась в здании общежития. СК предъявил 23-летнему студенту обвинение по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).

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Инцидент произошел 23 мая, однако СК отчитался о задержании подозреваемого лишь три дня спустя. ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Воронежского государственного университета сообщает, что конфликт случился в общежитии именно этого вуза. По данным журналистов, оба участника инцидента являются уроженцами Белгородской области.

Со ссылкой на пресс-службу МВД ТАСС пишет, что после нанесения повреждений своему соседу подозреваемый покинул здание общежития, сел в рейсовый автобус, чтобы приехать в отделение полиции и рассказать о случившемся.

Ранее СМИ сообщали о произошедшем в городе Дзержинск Нижегородской области инциденте, во время которого мужчина попытался сжечь свою сожительницу во время ссоры. Он облил ее обезжиривающей жидкостью и поджег. Об инциденте стало известно после того, как соседи «услышали хлопок» и почувствовали запах гари — они вызвали скорую помощь, чтобы помочь пострадавшей женщине.

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При задержании мужчина попытался объяснить свои действия тем, что пытался заставить сожительницу замолчать во время ссоры. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью (ст. 105 УК). Пострадавшей 36 лет, она получила ожоги 60% тела, женщину отвезли в больницу.

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