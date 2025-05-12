Мужчина попытался сжечь свою партнершу во время ссоры

В городе Дзержинске Нижегородской области мужчина облил свою партнершу обезжиривающей жидкостью и поджег. Соседи по дому «услышали хлопок», почувствовали запах гари и помогли пострадавшей женщине вызвать скорую помощь, сообщил областной главк МВД. Одна из соседок оказалась полицейской. По ее словам, мужчина при задержании сказал, что во время ссоры хотел заставить свою партнершу замолчать.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью (статья 105 УК). Пострадавшей 36 лет, она получила ожоги 60% тела, сообщили полицейские.

Нападение произошло 14 апреля в доме на улице Строителей. Живущая в этом же доме старший инспектор группы кадров Володарского районного отдела МВД Дзержинска Ольга Ефимова рассказала, что в тот день вечером к ней в дверь постучали соседи и сообщили о «хлопке, как будто взорвался газ».

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«Сосед из квартиры, где был этот хлопок, сказал, что у него все хорошо и ничего не случилось. Но из квартиры пахло гарью», — рассказала полицейская. Она вошла в квартиру, увидела сильный дым, а в ванной — соседку, которая просила о помощи. По словам полицейской, женщина заявила, что «проживающей с ней гражданин» облил ее обезжиривающим раствором и поджег.

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Полицейская вызвала пожарных, скорую помощь и коллег из МВД. Затем она поднялась этажом выше, велев жильцам «собраться и выходить». Мужчина, поджегший свою партнершу, «был в неадекватном состоянии и пытался бросаться на соседей, что-то объяснял непонятное», сказала Ефимова.

Когда полицейские задерживали этого мужчину, он не отрицал попытки «в ходе домашнего скандала» поджечь свою партнершу обезжиривателем. «Он все подтвердил сотрудникам полиции. Он хотел, чтобы она замолчала», — добавила Ефимова.

На видео, которое опубликовал к себя в телеграме дзержинский главк МВД, видно, как пожарные выносят из квартиры завернутой в халат женщины на носилках. Пострадавшая остается в больнице, уточнили в МВД.