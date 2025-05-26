Рухнувший потолок кинотеатра чуть не убил зрительницу «Пункта назначения»

В Аргентине на показе нового фильма из хоррор-франшизы «Пункт назначения» в кинозале обрушился потолок, едва не убив одну из зрительниц. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

29-летняя Фиамма Вильяверде рассказала журналистам, что выбрала этот фильм случайно. Вместе с 11-летней дочерью и подругой она отмечала свой день рождения походом в кино и соблазнилась скидкой на билеты. По ее словам, инцидент произошел во время финальных сцен картины. Сначала она услышала громкий звук, который приняла за аудиоэффект из фильма, однако секунду спустя рядом с ней упал тяжелый фрагмент конструкции.

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Женщина утверждает, что осталась жива лишь благодаря тому, что слегка наклонилась в сторону одного из подлокотников. В результате кусок потолка не попал по голове, а лишь повредил колено. Для оказания медицинской помощи ее госпитализировали.

Вильяверде также утверждает, что представитель администрация кинотеатра попытался замять произошедшее, спросив, как он может загладить свою вину. Это ее возмутило и она пообещала подать в суд, для чего уже связалась с юристом.

«Представьте, что было бы, если бы потолок рухнул на голову моей дочери», — заявила пострадавшая. Она также пожаловалась, что случившееся усугубило панические атаки и тревожное расстройство, которыми она страдала и ранее.

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Кинофраншиза «Пункт назначения», первая часть которой вышла в 2000 году посвящена невозможности обмануть смерть. В каждом из фильмов герои сначала случайно избегают смерти, а затем все равно гибнут в результате цепочек нелепых случайностей, приводящих к несчастным случаям, показанным в картинах в чрезвычайно жесткой и натуралистичной манере.