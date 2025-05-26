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Мир

Рак кожи поражает разные части тела у мужчин и женщин из-за предпочтений в одежде

2 минуты чтения 13:49

Рак кожи чаще поражает у мужчин одни области тела, а у женщин — другие. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на данные анализа Cancer Research UK (CRUK).

Исследовав имеющиеся медицинские записи британских пациентов, страдающих меланомой, аналитики организации обнаружили, что у примерно 40% больных мужского пола рак поразил кожу на торсе, включая грудь, живот и спину. В то же время у 35% женщин с таким диагнозом, меланома локализуется на ногах — от стоп до бедер.

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Авторы анализа предположили, что такие различия обусловлены устоявшимися предпочтениями обоих полов в летней одежде. Так, по имеющимся данным, почти 90% случаев меланомы в Великобритании вызваны чрезмерным воздействием ультрафиолетового излучения. При этом мужчины летом значительно чаще женщин снимают на солнце рубашку, оставаясь с голым торсом. В то же время женщины в таких условиях гораздо чаще мужчин одеваются в шорты и короткие юбки с босоножками. 

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Между тем, по данным CRUK, в прошлом году количество случаев заболевания меланомой в Великобритании достигло исторического максимума, увеличившись с 21 на 100 тысяч человек до 27. 

Среди людей старше 80 лет рост заболеваемости составил 57%, тогда как в возрастной группе от 25 до 49 лет заболеваемость увеличилась лишь на 7%.  В текущем году, согласно прогнозу CRUK, заболеваемость меланомой в Великобритании снова вырастет — с примерно 18,5 тысячи до 21,3 тысячи случаев.

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