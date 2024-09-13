Двух француженок оштрафовали на большую сумму из-за слов о жене Макрона

Суд в Париже обязал медиума Амандину Руа и «независимую журналистку» Наташу Рей к выплате более 10 тысяч евро первой леди Франции Брижит Макрон и ее брату Жану-Мишелю Тронье за распространение слухов о том, что Брижит — трансгендерная женщина. Об этом пишет Libération.

Женщин признали виновными в клевете. Согласно решению суда, они должны выплатить в общей сложности 8 тысяч евро в качестве компенсации первой леди Франции и 5 тысяч евро ее брату, которые выступали в качестве гражданских истцов на суде.

Также Руа и Рей назначили условный штраф в 500 евро — это значит, что при отсутствии повторных нарушений в течение обозначенного периода женщины смогут не платить его. Кроме того, на женщин могли наложить некоторые ограничения, например, уведомлять правоохранительные органы о смене места жительства — в случае неисполнения этих обязательств они тоже будут должны заплатить штраф. Однако наложили ли на распространителей фейковой информации про Брижит Макрон дополнительные ограничения, Libération не уточняет. Также в публикации не говорится, в течение какого периода Руа и Рей не должны совершать повторные нарушения.

«Это не победа, а обычное применение закона», — сказал адвокат Брижит Макрон Жан Энночи. По его словам, этот фейк «разлетелся по всему миру», что причинило большой ущерб репутации первой леди Франции.

Информация, которая стала предметом судебного разбирательства, периодически появляется в соцсетях с 2017 года — когда Эмманюэль Макрон заступил на первый президентский срок. Согласно этой теории, Брижит Макрон (ее девичья фамилия Тронье) никогда не существовала, а ее брат Жан-Мишель якобы стал представляться ею после смены пола.

Слух изначально появился в крайне правом журнале Faits et documents. Две женщины поспособствовали распространению информации в 2021 году. Медиум Амандина Руа на своем YouTube-канале брала интервью у журналистки Наташи Рей длительностью более четырех часов. Последняя заявила о «мошенничестве» и «государственном обмане». В ходе интервью женщины демонстрировали фотографии Брижит Макрон и её семьи, обсуждали предполагаемые хирургические операции и распространяли личные данные ее брата.

Брижит Макрон подала жалобу 31 января 2022 года, что привело к судебному разбирательству. Эмманюэль Макрон назвал людей, распространяющих слухи о Брижит Макрон, «fadas» (сумасшедшими).

Фейковая информация распространялась в том числе за пределами Франции, отмечает Libération. В США где она стала вирусной среди крайне правых кругов. Супруга бывшего президента США Мишель Обама, кандидат на грядущих выборах Камала Харрис и экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн также сталкивались с подобными трансфобными фейками.

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