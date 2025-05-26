Китайцы начали интересоваться браком с россиянками

Китайские мужчины начали искать невест в России и других странах постсоветского пространства из-за того, что не могут удовлетворить запросы своих соотечественниц. Об этом сообщает The Times со ссылкой на статистические данные и слова китайцев.

Журналисты отмечают, что поиск жен в России становится отдельной индустрией, появились и брачные агенты, специализирующиеся на этом запросе. Они размещают предложения своих услуг в приложении Douyin, китайском аналоге TikTok. Сами китайцы создают чаты, чтобы обмениваться советами. «Все верят, что из русских, украинок и других славянских женщин получаются хорошие жены», — отмечает The Times.

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В тексте публикации отмечается, что ученый, занимающийся исследованиями межнациональных браков в Китае и посоветовавший органам государственной власти поощрять их заключение, подвергся критике со стороны женщин. Они обвинили его в поощрении торговли людьми. Но мужчины высказались в пользу таких мер.

Исследователь межнациональных браков из Манчестерского университета Елена Барабанцева в разговоре с журналистами отметила, что такой образ россиянок среди китайцев сложился в том числе и из-за трудностей, которые гражданки России испытывают при переезде в Китай.

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Из-за сложностей с признанием полученного в России образования они вынуждены работать в ночных клубах и других заведениях сферы развлечений. Чтобы обеспечить свою безопасность россиянки вступают в браки с местными жителями, жертвуя частью своей свободы. «В СМИ создается образ русских женщин как менее эмансипированных и хороших домохозяек», — отметила Барабанцева.

The Times отмечает, что процент разводов в таких браках остается высоким. Это происходит из-за того, что заключающие их часто мало знают друг о друге. В дальнейшем это приводит к проблемам во взаимопонимании.