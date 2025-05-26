Мужчина заработал десятки тысяч долларов на перепродаже игрушек из автоматов

Американец Майк Ней заработал более 40 тысяч долларов, вытаскивая плюшевые игрушки из автоматов, известных как аппарат-хватайка или кран-машина, и перепродавая их на маркетплейсах. Историю Нея рассказало издание Business Insider.

По данным издания, все началось во время пандемии коронавируса. Чтобы как-то развлечь себя на карантине, американец заказал себе аппарат-хваталку на маркетплейсе Alibaba, заполнил его мягкими игрушками, которые выиграл в игровых залах с автоматами, и стал изучать все тонкости игры.

«Многие считают, что автоматы с механической клешней — это только удача или обман, но на самом деле здесь есть своя стратегия. Я анализирую форму игрушек, их расположение, распределение веса и тип клешни. Каждый автомат настроен по-разному — операторы могут регулировать силу захвата клешни и частоту выигрышей», — рассказал Ней.

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Ней набрался опыта и после снятия ковидных ограничений вернулся в игровые залы. По его словам, он стал выигрывать десятки плюшевых игрушек за один день, и вскоре заметил, что дома не осталось свободного места. Тогда он решил выставить часть игрушек на платформе Mercari. Ней утверждает, что партию выкупили всего за несколько часов. Убедившись в стабильном спросе, Ней решил превратить хобби в постоянный источник дохода.

«В день я продаю от трех до пяти игрушек, в среднем по 20 долларов за штуку, хотя некоторые редкие коллекционные мягкие игрушки уходят по цене до 200 долларов», — рассказал американец.

По его словам, со временем он научился быстро определять автоматы, которые с большей вероятностью выдают призы. Это помогает ему не тратить деньги на невыгодные или слишком сложные машины. Как правило, он избегает автоматов с низким шансом выигрыша — например, один из тридцати, — и выбирает те, где можно получить игрушку примерно за пять попыток.

«Я провожу маркетинговые исследования, как любой онлайн-продавец. Перед тем как идти в игровой зал, я проверяю проданные лоты на eBay и Mercari, чтобы понять, что сейчас в тренде. Я слежу за другими продавцами плюшевых игрушек и активно участвую в сообществах на Reddit, где фанаты обсуждают новые поступления в игровых залах», — поделился он.

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Некоторые эксклюзивные игрушки — такие как ограниченные аниме-коллаборации — особенно ценятся у коллекционеров. Ней также обращает внимание на игрушки, связанные с выходом популярных фильмов или сериалов, и готов тратить больше, если видит их в автоматах, так как знает, что такие товары быстро расходятся онлайн.

В долгосрочной перспективе Ней мечтает открыть собственный зал с игровыми автоматами.



