Эстония отказывается от запретов на телефоны в школах и делает ставку на ИИ

Эстония ведет переговоры с OpenAI о внедрении искусственного интеллекта в школьное образование. Уже в сентябре ученикам старших классов будет предоставлена персональная учетная запись для работы с ИИ. Об этом пишет The Guardian.

Пока в других европейских странах власти вводят запреты на использование смартфонов во время уроков, Эстония поддерживает активное применение цифровых технологий в образовании. Власти страны не только разрешают использование смартфонов на занятиях, но и запускают национальную инициативу по внедрению искусственного интеллекта в школы. Инициатива получила название «AI Leap» («Рывок в ИИ»).

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По данным газеты, власти уже начали переговоры о лицензиях с компанией OpenAI, благодаря которым Эстония станет тестовой площадкой для использования ИИ в школах. Планируется, что к 2027 году бесплатный доступ к передовым ИИ-инструментам получат 58 тысяч учеников и пять тысяч учителей.

Сообщается, что учителей подготовят к работе с искусственным интеллектом, сделав упор на самостоятельное обучение, цифровую этику, равный доступ к знаниям и развитие ИИ-грамотности. По словам властей, это позволит Эстонии стать не просто технологически развитой, а одной из самых продвинутых стран в мире по использованию ИИ в образовании.

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас во время визита в Лондон на Всемирный образовательный форум заявила, что в местных школах нет запрета на смартфоны — напротив, они считаются неотъемлемой частью успешной цифровой образовательной стратегии.

«В октябре у нас пройдут муниципальные выборы, и 16-летние граждане имеют право голосовать — причем онлайн, с помощью своих мобильных телефонов. Мы хотим, чтобы они использовали смартфоны для гражданской активности: находили информацию, анализировали политические программы, участвовали в выборах. Было бы странно запрещать им пользоваться телефонами в школе в образовательных целях. Это выглядело бы как противоречивый сигнал: «Голосуй онлайн с мобильного, но не используй ChatGPT на уроке»», — отметила чиновница.

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По словам Каллас, из-за применения ИИ исчезнут домашние сочинения, уйдет в прошлое модель «запомни — повтори — примени», которая использовалась сотни лет. Ее заменят устные экзамены и будет сделан акцент на развитие у школьников более сложных когнитивных навыков, потому что остальное искусственный интеллект уже умеет делать быстрее и лучше.

По данным международной программы по оценке образовательных достижений (PISA), проводимой Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), небольшая Эстония с населением 1,4 миллиона человек «тихо и уверенно» вышла в лидеры европейского образования, обогнав своего ближайшего соседа — Финляндию.

В последнем цикле PISA, проведенном в 2022 году и опубликованном год спустя, Эстония заняла первое место в Европе по математике, естественным наукам и креативному мышлению, а по чтению уступила лишь Ирландии.





