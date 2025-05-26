Азербайджан вывез из России и задержал активиста с российским паспортом

Служба госбезопасности Азербайджана провела «специальную операцию» по задержанию и этапированию в Баку 71-летнего оппозиционера Захиреддина Ибрагимова. Об этом сообщают местные издания Report и Vesti.az.

По их данным, у Ибрагимова есть российское гражданство, он проживал в Екатеринбурге. СМИ называют его «многолетним участником армянских пропагандистских кампаний, систематически выступавшим с враждебными заявлениями против азербайджанского государства».

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Vesti утверждают, что мужчина на протяжении 15 лет сотрудничал с армянскими структурами и участвовал в мероприятиях в Ереване, где якобы «распространял ложь о внутренней политике Баку».

Отмечается, что Ибрагимова отправили в следственный изолятор, где также находятся лидеры армян в Нагорном Карабахе: бывший глава правительства республики Рубен Варданян и бывший президент Араик Арутюнян. По словам Адвоката Ибрагимова Сяйяры Алиевой, оппозиционер уже дал показания и признал, что у него были тесные связи в армянских кругах.

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Report пишет, что подробности «спецоперации» службы госбезопасности Азербайджана неизвестны и что Ибрагимова хотят привлечь к ответственности за «преступления, направленные против территориальной целостности Азербайджана».

Как отмечает РБК, об исчезновении Ибрагимова в России стало известно в конце марта этого года, когда мужчина ехал на работу. Родственники оппозиционера утверждают, что потеряли с ним связь через 15 минут после того, как он вышел из дома.

Проект «Ковчег», ссылаясь на 61 статью российской Конституции, подчеркнул, что высылка и выдача гражданина России иностранному государству запрещена. Также проект напомнил, что в последнее время Россия стала более тесно сотрудничать с Азербайджаном. Так, в конце апреля Азербайджан экстрадировал в Россию объявленного в розыск за самовольное оставление части военного.