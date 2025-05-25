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Мир

Почтовые ящики для нуждающихся в психологической поддержке распространились в Южной Корее

2 минуты чтения 17:18

Сеульская благотворительная организация Ongi установила более 80 «почтовых ящиков тепла» в кафе, кинотеатрах, парках, больницах и университетах Южной Кореи. Испытывающие стресс люди могут опустить в них письмо и получить в ответ рукописный текст со словами поддержки. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Журналисты отмечают, что организация получает письма от людей, сталкивающихся с различными проблемами — сложностями в учебе, чувством одиночества из-за выхода на пенсию или невозможности найти собеседника. «Они [отправители писем] говорят, что находят утешение в мысли о том, что есть место, где их выслушают, несмотря ни на что», — рассказал SCMP основатель Ongi Чо Хён Сик.

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Любой желающий может опустить свое письмо в почтовый ящик, ответ на него напишут волонтеры проекта. Объем ответного письма не может составлять менее двух страниц. Опрошенные SCMP психологи отмечают, что этот проект позволяет поддержать обе стороны коммуникации — пишущий ответ получает положительные эмоции от помощи другому человеку и размышлений о собственном жизненном опыте.

Журналисты сообщают, что Южная Корея является страной с самым высоким уровнем самоубийств среди государств, входящих в ОЭСР. Национальное статистическое управление страны отчитывалось о том, что суицид является основной причиной смерти среди подростков в Южной Корее. SCMP также отмечает, что результаты опросов населения демонстрируют рост уровней тревоги и депрессии среди пожилых людей и подростков.

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Профессор Университета Хосо Ким Хевон рассказал SCMP, что в корейском обществе существуют стандартизированные критерии социального успеха. Если человек не соответствуют какому-либо из них, то это приводит к тревожности. При этом, как отмечает Хевон, обращение к психотерапевту остается стигматизированным социальным актом, несмотря на общее улучшение отношения к этому решению. Он назвал почтовые ящики «умной» инициативой, которая способна помочь тем, кто не может позволить себе обратиться за терапией.

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