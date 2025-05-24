США заявили об окончании эры своего «бесспорного доминирования»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании эры «бесспорного доминирования» страны на мировой арене и наличии угроз со стороны Китая, России и других государств. Эти слова политик произнес перед выпускниками академии ВМС США, трансляцию вел телеканал Fox News.

Вэнс также анонсировал отказ нынешней администрации Белого дома от прямого вмешательства в военные конфликты в будущем и раскритиковал предыдущих президентов США за вмешательство в войны, в которых действия США, по мнению политика, не соответствовали американским национальным интересам.

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Политик отметил, что в будущем США намерены использовать тактику, недавно примененную для атаки позиций хуситов в Йемене. «Мы должны быть осторожны при принятии решения о нанесении удара, но когда мы наносим удар, он должен быть сильным и решительным» — сказал Вэнс.

Также вице-президент упомянул, что власти страны ошиблись, пытаясь экономически интегрировать своих конкурентов в работу с США после распада СССР. Это время он назвал «периодом доминирования» и отметил, что США тогда опережали другие страны по потенциалу действий на море, суше, в космосе и киберпространстве.

В настоящее же время, по мнению Вэнса, США будет необходимо конкурировать с Китаем и Россией практически во всех сферах — от высоких технологий до логистики и коммуникационной инфраструктуры.

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа, по словам Вэнса, будет стараться сохранить все еще имеющееся преимущество американских вооруженных сил перед потенциальными противниками и расширять технологическое преимущество.

Ранее Трамп анонсировал создание новой системы противоракетной обороны «Золотой купол». Предполагается, что ее появление даст вооруженным силам страны возможность сбивать запущенные ракеты с помощью лазеров, установленных на спутниках.