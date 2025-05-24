EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

США заявили об окончании эры своего «бесспорного доминирования»

2 минуты чтения 12:00

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании эры «бесспорного доминирования» страны на мировой арене и наличии угроз со стороны Китая, России и других государств. Эти слова политик произнес перед выпускниками академии ВМС США, трансляцию вел телеканал Fox News.

Вэнс также анонсировал отказ нынешней администрации Белого дома от прямого вмешательства в военные конфликты в будущем и раскритиковал предыдущих президентов США за вмешательство в войны, в которых действия США, по мнению политика, не соответствовали американским национальным интересам.

Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Работу ее тела поддерживают из-за законов США. Все ради спасения ее сына
Мир8 минут чтения

Политик отметил, что в будущем США намерены использовать тактику, недавно примененную для атаки позиций хуситов в Йемене. «Мы должны быть осторожны при принятии решения о нанесении удара, но когда мы наносим удар, он должен быть сильным и решительным» — сказал Вэнс.

Также вице-президент упомянул, что власти страны ошиблись, пытаясь экономически интегрировать своих конкурентов в работу с США после распада СССР. Это время он назвал «периодом доминирования» и отметил, что США тогда опережали другие страны по потенциалу действий на море, суше, в космосе и киберпространстве.

В настоящее же время, по мнению Вэнса, США будет необходимо конкурировать с Китаем и Россией практически во всех сферах — от высоких технологий до логистики и коммуникационной инфраструктуры.

Зумерам надоел Tinder
Зумерам надоел Tinder
Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
Интернет и мемы7 минут чтения

Администрация действующего президента США Дональда Трампа, по словам Вэнса, будет стараться сохранить все еще имеющееся преимущество американских вооруженных сил перед потенциальными противниками и расширять технологическое преимущество.

Ранее Трамп анонсировал создание новой системы противоракетной обороны «Золотой купол». Предполагается, что ее появление даст вооруженным силам страны возможность сбивать запущенные ракеты с помощью лазеров, установленных на спутниках.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два братских народа начали войну после футбольного матча
Мир
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Политики годами поощряли ненависть вместо решения проблем. Погибли тысячи человек
00:01
Зумерам надоел Tinder
Интернет и мемы
Зумерам надоел Tinder
Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
16:00 23 мая
Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи
Общество
Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи
Окружение царя нарядилось в бояр, крестьян и казаков. В ход пошли кокошники и музейные экспонаты
00:01 23 мая
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Мир
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Работу ее тела поддерживают из-за законов США. Все ради спасения ее сына
17:05 22 мая
Меня достала Италия
Общество
Меня достала Италия
Я переехала по любви и думала, что это сказочная страна, но мои фантазии не сбылись
00:01 22 мая
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Интернет и мемы
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
17:11 21 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования