Запущена способная работать семь часов без человека нейросеть

Стартап Anthropic объявил о запуске новой ИИ-модели Opus 4, которая способна автономно анализировать маркетинговые стратегии, писать тексты и программный код на протяжении семи часов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Anthropic и слова руководителя отдела разработки стартапа Скотта Уайта.

Журналисты отмечают, что новая технология способна функционировать и делать собственные выводы без участия и подсказок человека на протяжении почти полного рабочего дня. Разработчики считают, что их продукт будет использоваться не для сокращения рабочих мест, а для делегирования рутинной работы ИИ.

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Журналисты отмечают, что механизм работы Opus 4 не совсем точно соответствует описанию стандартного рабочего дня человека. Модель концентрируется на решении определенной задачи, в то времени как обычный работник часто переключается между ними. Однако заявленная продолжительность автономной работы в тексте публикации названа «значительным прогрессом».

«Это своего рода сложная задача, которая может занимать 30% вашего дня и не обязательно приносит вам удовлетворение или расширяет ваши профессиональные возможности, но необходима для достижения успеха в вашей работе» — так Уайт описал задачу, с которой поможет справиться Opus 4.

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Журналисты отмечают, что эксперты все чаще говорят о том, что распространение новых генеративных ИИ-моделей может привести к сокращению рабочих мест. Со ссылкой на данные доклада Всемирного экономического форума CNN сообщает, что 41% работодателей планируют сократить количество рабочих мест из-за повышения значимости ИИ-технологий в рабочих процессах.

Директор по экономическим возможностям в компании LinkedIn Аниш Раман ранее отмечал, что новые технологии могут привести к сокращению числа вакансий для молодых специалистов, впервые выходящих на рынок труда.