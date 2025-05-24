Продюсеры «Голодных игр» проведут кастинг среди пользователей соцсетей

Создатели фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» объявили открытый конкурс для желающих сняться в картине, победитель присоединится к актерскому составу. Объявление размещено в официальном аккаунте «Голодных игр» в социальной сети X.

В тексте поста отмечается, что для участия в конкурсе нужно загрузить ролик с определенными хэштегами в Facebook, Instagram, X или TikTok. Продолжительность не должна превышать одной минуты. Продемонстрировать можно любой талант — к пению, разыгрыванию сценок или чему-либо еще. Продюсеры обещают, что наличие предыдущего опыта съемок в кино не обязательно, но требуют наличие паспорта США.

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В полном тексте условий акции, размещенном на сайте медиакорпорации Lionsgate, указано, что победитель должен быть согласен на «неговорящую» роль прохожего на заднем плане. Компания компенсирует перелет к месту съемок фильма, проживание, а также выплатит суточные.

Lionsgate отмечает, что кадры с участием победителя конкурса могут не войти в финальный монтаж картины. Продюсеры будут рассматривать заявки только от резидентов США, обладающих паспортом страны. Свободно принять участие могут лица от 18 лет, несовершеннолетние должны иметь документально подтвержденное согласие своих родителей или опекунов.

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Медиа «Афиша Daily» отмечает, что фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» станет приквелом к уже вышедшим частям «Голодных игр». В основе его сюжета — новый роман Сьюзен Коллинз о Голодных играх, происходивших за 24 года до событий оригинальной истории.

Ранее ABC News сообщал, что к актерскому составу картины присоединились Киран Калкин, Эль Фаннинг, Джесси Племонс и Рэйф Файнс. Съемки фильма начнутся в июле 2025 года, премьера запланирована на 20 ноября 2026 года.