СМИ: в новой биографии Фредди Меркьюри рассказали о его тайном ребенке

В новой биографии фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри утверждается, что у него есть тайная внебрачная дочь. В книге «С любовью, Фредди» говорится, что сейчас она живет в Европе. Имя дочери Меркьюри не называется, она обозначена в биографии как Б., передает The Telegraph.

«Фредди Меркьюри был и есть мой отец. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был предан мне. По меркам большинства людей обстоятельства моего рождения могут показаться необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Но это никогда не умаляло его стремления любить и заботиться обо мне. Он берег меня, как сокровище», — рассказала Б. автору биографии артиста Лесли-Энн Джонс.

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В книге сказано, что тайная дочь Меркьюри была зачата в 1976 году во время его романа с женой близкого друга. Ее имя в книге не раскрывается. Утверждается, что она умерла «много лет назад».

О существовании дочери было известно только самому близкому окружению Меркьюри, включая его родителей и сестру, других участников группы Queen и его возлюбленную Мэри Остин.

Как пишет таблоид Daily Mail, женщина всегда знала, что Меркьюри, который часто приходил в гости к ее семье, был ее отцом. Перед своей смертью певец передал ей 17 томов подробных личных дневников, которые его дочь держала в секрете. Часть из них будут опубликованы в новой биографии, которая выйдет в сентябре этого года.

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До этого считалось, что у Фредди Меркьюри не было детей. При жизни артиста с подачи британского таблоида The Sun его стали называть бисексуалом, а позже — геем, отмечает Би-би-си. Автор биографии Меркьюри считает, что у женщины, назвавшей себя дочерью исполнителя, нет повода говорить неправду.

«Мой инстинкт заставлял меня сомневаться во всем, но я абсолютно уверена, что она не фантазерка. Никто не мог подделать все это. Зачем ей было работать со мной три с половиной года, никогда ничего не требуя взамен? По моему опыту, фантазеры ищут мгновенного удовлетворения, публичности и вознаграждения. Она никогда не просила денег. Ей не нужно признание», — рассказала Джонс. Под ее авторством вышло несколько других книг о всемирно известных музыкантах: Дэвиде Боуи, Джоне Ленноне, Поле Маккартни и Rolling Stones.