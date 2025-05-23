Ученые записали звук хруста пластика в животах живущих на острове птиц

Группа ученых обнаружила рекордное количество пластика в организме толстоклювых буревестников, обитающих на отдаленном австралийском острове Лорд-Хау. По словам ученых, животы морских птиц были набиты пластиковыми частицами, которые издавали хруст при прикосновении. Об этом пишет CNN.

На протяжении почти двух десятилетий ученые из исследовательской группы Adrift Lab ежегодно приезжают на остров Лорд-Хау, чтобы отслеживать состояние толстоклювых буревестников (sable shearwaters) — морских птиц темно-коричневого цвета с длинными крыльями и мощным загнутым клювом, которые страдают из-за загрязнения пластиком. По словам морского биолога и координатора исследовательской группы Дженнифер Лейверс, в этом году ученые зафиксировали особенно тревожные показатели.

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Так, в организме одного из птенца были найдены 778 частиц пластика — почти вдвое больше предыдущего антирекорда в 403 единицы. «Мы были потрясены. У всех пропал дар речи», — поделилась Лейверс.

По ее словам, желудки птиц были настолько переполнены пластиком, что при движении и прикосновении к ним был слышен характерный хруст. «Слышен хруст крышек и обломков — они будто перекатываются внутри», — рассказала она.

Ученые считают, что большая часть пластика попадает в организм птенцов с пищей, которую приносят им родители, принимая куски пластика за рыбу или кальмаров. По словам морского эколога Мэттью Савоки, покрытый водорослями пластик может издавать запах, напоминающий еду. Кроме того, птицы могут поедать морских животных, уже содержащих пластик.

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Ученые продолжают изучать, как пластик влияет на здоровье птиц. По их словам, некоторые последствия остаются незаметными снаружи и проявляются лишь при детальном исследовании. В этом году при вскрытии тел толстоклювых буревестников были обнаружены рубцы на сердце и почках.

В Adrift Lab также подчеркнули, что поедание пластика может вызывать у птенцов буревестников повреждения мозга, напоминающие деменцию.

«Пластик не убивает животное мгновенно, но сокращает его продолжительность жизни и причиняет много боли и страданий», — сказала Лейверс.

За последние десять лет исследователи стабильно фиксируют ухудшение физического состояния птиц: у них снижается масса тела и укорачиваются крылья. По словам Лейверс, раньше птенцы нередко превышали предел ее весов в 1 килограмм, а теперь даже самые тяжелые едва достигают 800 граммов.



