Толпа расчленила бенгальского тигра в Индии

В индийском штате Ассам разъяренная толпа убила и расчленила бенгальского тигра, который относится к самым охраняемым видам в стране. Об этом со ссылкой на сообщение местной лесной службы сообщает Би-би-си.

По данным издания, инцидент произошел в округе Голагхат на северо-востоке Индии. Как сообщается жители деревни решили убить хищника, так как он до этого неоднократно нападал на домашний скот и, как утверждается, представлял опасность для людей.

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По информации местных СМИ, в охоте на тигра приняли участие около тысячи человек. По словам главного лесного инспектора Гунаджипа Даса, тигр не был застрелен, а погиб от колото-резанных ран. Для его убийства жители деревни использовали мачете.

Депутат парламента от Ассама Мринал Сайкия осудил убийство тигра и опубликовал в соцсетях видео, на котором, как утверждается, запечатлено тело животного с частично содранной шкурой, поврежденной мордой и отсутствующими конечностями. BBC отмечает, что не смогла независимо подтвердить подлинность этого видео. В своем заявлении Сайкия подчеркнул: «Это ужасный и приносящий боль поступок. Земля принадлежит не только людям, но и животным. Все, кто причастен к этому преступлению, понесут наказание».

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По данным индийских властей, за последние годы, благодаря ряду природоохранных инициатив, численность тигров в Ассаме возросла с 70 особей в 2006 году до 190 в 2019 году. На этом фоне участились случаи конфликтов местных жителей и этих диких животных, которые в ряде случаев заканчиваются убийством животного. Так, нынешний случай — уже третий с начала года.

Тигры в Индии находятся под защитой Закона о защите дикой природы (1972), который строго запрещает их отлов, охоту и торговлю частями тела животных.