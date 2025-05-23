СМИ узнали о переговорах по продаже OnlyFans

Компания Fenix International Ltd, владеющая платформой OnlyFans, ведет переговоры о продаже сервиса группе инвесторов. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, сумма возможной сделки оценивается примерно в восемь миллиардов долларов.

По данным источников, переговоры начались еще в марте и могут завершиться в ближайшие недели. Также известно, что владелец платформы ведет переговоры и с другими потенциальными покупателями. Представители Only Fans эти сообщения пока не комментировали.

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Агентство отмечает, что альтернативой продаже мог бы стать выход компании на биржу. На данный момент всеми акциями OnlyFans владеет американский предприниматель украинского происхождения Леонид Радвинский, который приобрел платформу в 2018 году. Согласно британским регуляторным документам, за последние три года он выплатил себе не менее одного миллиарда долларов дивидендов.

Сервис OnlyFans, ставший особенно популярным во время пандемии COVID-19, известен тем, что предоставляет авторам контента (зачастую эротического) площадку для заработка на подписках. Компания удерживает 20% от доходов создателей. В финансовом году, завершившемся в ноябре 2023 года, платформа заработала 6,6 миллиарда долларов, хотя еще в 2020 ее годовой доход составил 375 миллионов долларов. Такой успех привлек внимание инвесторов, несмотря на спорную репутацию сервиса, пишет Reuters.

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Ранее платформа оказалась в центре нескольких журналистских расследований. В частности, в 2023 году Reuters опубликовало серию материалов, в которых упоминались случаи размещения на сайте материалов с участием несовершеннолетних, а также распространения порнографического конктента без согласия его участников. Также были зафиксированы случаи использования платформы для сексуальной эксплуатации и торговли людьми.

Издание отмечает, что эти инциденты сделали OnlyFans токсичным активом для многих крупных инвесторов и банков, опасающихся столкнуться с юридическими и репутационными проблемами.