СМИ узнали о переговорах по продаже OnlyFans

Компания Fenix International Ltd, владеющая платформой OnlyFans, ведет переговоры о продаже сервиса группе инвесторов. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, сумма возможной сделки оценивается примерно в восемь миллиардов долларов.
По данным источников, переговоры начались еще в марте и могут завершиться в ближайшие недели. Также известно, что владелец платформы ведет переговоры и с другими потенциальными покупателями. Представители Only Fans эти сообщения пока не комментировали.
Агентство отмечает, что альтернативой продаже мог бы стать выход компании на биржу. На данный момент всеми акциями OnlyFans владеет американский предприниматель украинского происхождения Леонид Радвинский, который приобрел платформу в 2018 году. Согласно британским регуляторным документам, за последние три года он выплатил себе не менее одного миллиарда долларов дивидендов.
Сервис OnlyFans, ставший особенно популярным во время пандемии COVID-19, известен тем, что предоставляет авторам контента (зачастую эротического) площадку для заработка на подписках. Компания удерживает 20% от доходов создателей. В финансовом году, завершившемся в ноябре 2023 года, платформа заработала 6,6 миллиарда долларов, хотя еще в 2020 ее годовой доход составил 375 миллионов долларов. Такой успех привлек внимание инвесторов, несмотря на спорную репутацию сервиса, пишет Reuters.
Ранее платформа оказалась в центре нескольких журналистских расследований. В частности, в 2023 году Reuters опубликовало серию материалов, в которых упоминались случаи размещения на сайте материалов с участием несовершеннолетних, а также распространения порнографического конктента без согласия его участников. Также были зафиксированы случаи использования платформы для сексуальной эксплуатации и торговли людьми.
Издание отмечает, что эти инциденты сделали OnlyFans токсичным активом для многих крупных инвесторов и банков, опасающихся столкнуться с юридическими и репутационными проблемами.