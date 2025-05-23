EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ узнали о переговорах по продаже OnlyFans

2 минуты чтения 12:44

Компания Fenix International Ltd, владеющая платформой OnlyFans, ведет переговоры о продаже сервиса группе инвесторов. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, сумма возможной сделки оценивается примерно в восемь миллиардов долларов.

По данным источников, переговоры начались еще в марте и могут завершиться в ближайшие недели. Также известно, что владелец платформы ведет переговоры и с другими потенциальными покупателями. Представители Only Fans эти сообщения пока не комментировали.

Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Работу ее тела поддерживают из-за законов США. Все ради спасения ее сына
Мир8 минут чтения

Агентство отмечает, что альтернативой продаже мог бы стать выход компании на биржу. На данный момент всеми акциями OnlyFans владеет американский предприниматель украинского происхождения Леонид Радвинский, который приобрел платформу в 2018 году. Согласно британским регуляторным документам, за последние три года он выплатил себе не менее одного миллиарда долларов дивидендов.

Сервис OnlyFans, ставший особенно популярным во время пандемии COVID-19, известен тем, что предоставляет авторам контента (зачастую эротического) площадку для заработка на подписках. Компания удерживает 20% от доходов создателей. В финансовом году, завершившемся в ноябре 2023 года, платформа заработала 6,6 миллиарда долларов, хотя еще в 2020 ее годовой доход составил 375 миллионов долларов. Такой успех привлек внимание инвесторов, несмотря на спорную репутацию сервиса, пишет Reuters.

Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи
Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи
Окружение царя нарядилось в бояр, крестьян и казаков. В ход пошли кокошники и музейные экспонаты
Общество13 минут чтения

Ранее платформа оказалась в центре нескольких журналистских расследований. В частности, в 2023 году Reuters опубликовало серию материалов, в которых упоминались случаи размещения на сайте материалов с участием несовершеннолетних, а также распространения порнографического конктента без согласия его участников. Также были зафиксированы случаи использования платформы для сексуальной эксплуатации и торговли людьми.

Издание отмечает, что эти инциденты сделали OnlyFans токсичным активом для многих крупных инвесторов и банков, опасающихся столкнуться с юридическими и репутационными проблемами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи
Общество
Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи
Окружение царя нарядилось в бояр, крестьян и казаков. В ход пошли кокошники и музейные экспонаты
00:01
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Мир
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Работу ее тела поддерживают из-за законов США. Все ради спасения ее сына
17:05 22 мая
Меня достала Италия
Общество
Меня достала Италия
Я переехала по любви и думала, что это сказочная страна, но мои фантазии не сбылись
00:01 22 мая
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Интернет и мемы
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
17:11 21 мая
Самая успешная компания XXI века
Мир
Самая успешная компания XXI века
Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull
00:01 21 мая
Кирилл, Ева тебе не простит
Общество
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
17:00 20 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования