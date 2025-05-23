Эксперты предсказали окончание войны в Украине в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, будет вынужден согласиться на подписание мирного соглашения с Россией в течение этого года. Оно заморозит боевые действия, но не приведет к прочному миру, считают эксперты из Центра геополитики инвестбанка JP Morgan Chase.

В своем докладе они отметили, что возможное заключение сделки может состояться на фоне того, что у Европы заканчивается оружие, у Украины — военнослужащие, а у США — терпение. При этом в случае отсутствия соглашения при нынешних темпах продвижения Россия сможет контролировать всю территорию Украины примерно через 118 лет. Эксперты подчеркнули, что Владимир Путин будет стремиться заключить соглашение, отвечающее его конечной цели — получить полный контроль над Киевом.

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Также аналитики назвали четыре возможных сценария завершения войны. Наиболее вероятным (50%) они считают «грузинский», когда Украина останется без военной поддержки и иностранных военных на своей территории. Это приведет к нестабильности, замедлению восстановления страны, дальнейшему ослаблению поддержки Запада и фактическому срыву планов на вступление в Евросоюз и НАТО. На фоне этого Украина окажется под влиянием России.

Следующим по вероятности (20%) эксперты назвали «израильский сценарий». Он подразумевает военную и экономическую поддержку Украины без присутствия иностранных войск, что позволит стране «превратиться в крепость», провести военную модернизацию и создать собственные средства сдерживания. При этом угроза возобновления войны будет высокой.

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По 15% вероятности аналитики отдали «беларусскому» и «северокорейскому» сценариям. В первом случае США откажутся от поддержки Украины, а Европа не предпримет никаких действий. Россия, в свою очередь, будет настаивать на своих «максималистских требованиях» и добиваться полной капитуляции Украины, превращая ее в «вассальное государство». «В этом случае Россия фактически выиграет войну, разделит Запад и безвозвратно перевернет мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны», — говорится в отчете.

В случае «северокорейского» сценария Украина не сможет добиться ни членства в НАТО, ни возвращения оккупированных территорий. При этом, если власти добьются присутствия европейских военных и помощи со стороны США, то подконтрольная Киеву территория выйдет на «процветающую и демократическую траекторию».