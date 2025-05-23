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Мир

США откажутся от одноцентовых монет из-за их стоимости в почти четыре цента

2 минуты чтения 00:37

Министерство финансов США заявило, что оно заказало последнюю партию заготовок для монет достоинством в один цент. Сейчас стоимость изготовления одной такой монеты обходится в 3,7 цента. Об этом сообщает NBC News.

«Монетный двор США продолжит производство пенни (так называют монету достоинством в один цент — Прим. «Холода»), пока существуют запасы заготовок пенни», — заявил неназванный представитель Министерства финансов.

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В Монетном дворе отметили, что в последнее время спрос на одноцентовые монеты резко снизился из-за того, что люди все чаще стали переходить на безналичные способы оплаты. Сейчас в обороте в США находится более 114 миллиардов одноцентовых монет.

В 2024 году стоимость производства одного цента выросла на 20%, сообщается в отчете Монетного двора за прошлый год. В Министерстве финансов США утверждают, что прекращение производство пенни может привести к «немедленной ежегодной экономии в размере 56 миллионов долларов за счет сокращения материальных затрат». Убытки приносит и производство монет достоинством в пять центов — стоимость одной такой монеты равна 13,78 центам.

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О решении отказаться от чеканки одноцентовых монет Дональд Трамп сообщил в феврале этого года. Он назвал «расточительством» производство «слишком дорогих пенни» и поручил Министерству финансов прекратить их выпуск. NBC News отмечает, что об этой мере не шла речь в рамках предвыборной кампании Трампа, однако в январе Департамент госэффективности (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, опубликовал в соцсети Х пост о дороговизне производства монет в один цент.

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