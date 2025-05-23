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Мир

СМИ рассказали о новой тактике российской армии

2 минуты чтения 18:12

Российская армия перешла в войне с Украиной к тактике под названием «тройной удушающий захват», которая объединяет три боевых элемента в единую военную стратегию. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. 

Отмечается, что первые признаки перехода российских военных на новую стратегию появились еще в начале этого года, однако в последние два месяца войска стали активно ее применять по всей линии фронта.

«Вся российская армия использует стратегию треугольника. Мы называем это стратегией и войной на истощение», — рассказал Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества. Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс назвал такую тактику «изнурительной».

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По данным The Telegraph, трехэтапный подход к ведению войны начинается с наземных атак, которые вынуждают украинские войска занять оборонительную позицию и лишают их возможности маневрировать. 

«Используя огромное количество людей и отправляя их в атаки на украинские позиции, они пытаются истощить наших солдат и наши ресурсы. Интенсивность боев в таких местах, как Покровск, очень высока, атаки происходят каждые два часа. Это, конечно, изматывает наших солдат», — отметил Кузан.

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Далее российская армия применяет беспилотники, которые также ограничивают мобильность ВСУ и наносят удары по уязвимым точкам. Кроме того, дроны позволяют российской армии отслеживать перемещения украинских войск и быстро реагировать на их передвижения, отрезая пути отступления.

«Из-за этих беспилотников Украина вынуждена занимать на линии фронта статичные оборонительные позиции, которые подкрепляются масштабными обманными действиями, например, проведением крупных земляных работ, чтобы скрыть, где на самом деле сосредоточены войска», — рассказал Рейнольдс.

Третий элемент российской тактики — использование авиабомб, которые способны поражать ключевые позиции ВСУ с большого расстояния. Бомбы сбрасывают с военных самолетов, пролетающих далеко за линией фронта, и направляют к цели.

В то же время, отмечает The Telegraph, Украина приспособилась к российской стратегии и перешла к динамической обороне — ВСУ постоянно меняют позиции и действуют непредсказуемо вместо попыток удержать стационарные позиции.

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