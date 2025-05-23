Винную коллекцию на 15 миллионов долларов выставят на торги

Аукционный дом Christie’s объявил об «исторической распродаже» винной коллекции, которая принадлежит американскому миллиардеру и меценату Уильяму (Биллу) Коху. Ее стартовая цена составляет 15 миллионов долларов США.

В коллекции представлены около восьми тысяч бутылок вина, среди которых шестилитровая Domaine de la Romanee Conti La Tache 1996 года, магнум Latour 1959, Petrus 1982, Chateau Margaux 1953 и Cheval Blanc 1947. Глава винного направления Christie’s Адам Билби отметил, что «доля редких вин в этой распродаже не имеет аналогов».

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«Это не просто коллекция — это часть истории виноделия, собранная с вниманием к каждой детали. Даже полбутылки Musigny 1988 или Bordeaux 1982 года здесь становятся доступны для приобретения», — рассказал Билби.

Коллекция хранится в поместье миллиардера в Палм-Бич в винном погребе, построенном вручную австрийскими каменщиками по образцу старинных европейских подвалов. Внутри находятся тысячи редких бутылок, включая вина XIX века, а также запертая железная клетка с самыми ценными экземплярами.

По данным аукционного дома, Кох начал увлекаться винами еще в 1960-х годах во время учебы на химика в Массачусетском технологическом институте (MIT). Серьезно заниматься коллекционированием он начал в 1980-х, и сейчас его собрание насчитывает более 18 тысяч бутылок. При этом Кох дважды сокращал объем коллекции — в 1999 и 2016 годах.

«Я получил от этой коллекции огромное удовольствие. Но даже если бы устраивал вечеринки каждую ночь, я не смог бы все это выпить. Пришло время разделить эту радость с другими», — поделился миллиардер.

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Аукцион будет проходить в нью-йоркской штаб-квартире Christie’s на Рокфеллер-плаза с 12 по 14 июня. Отмечается, что аукцион Коха станет одним из крупнейших событий винного рынка Christie’s в этом сезоне.



