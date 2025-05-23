Кормушки для колибри изменили форму их клюва

Из-за распространения в Северной Америке кормушек для колибри ареал вида калипта Анны, обитавшего на территории Калифорнии, расширился на сотни километров на север — вплоть до Британской Колумбии в Канаде, выяснили американские и канадские биологи. Также ученые обнаружили, что искусственные кормушки привели к изменению размера и формы клюва колибри.

Чтобы оценить влияние кормушек для колибри на параметры их клюва, ученые отобрали газетные статьи 1860-2020 годов, в которых была реклама кормушек. Изменение формы клюва авторы научной работы отследили по музейным образцам. Оказалось, что со временем клювы этих птиц стали более заостренными и длинными.

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По мнению ученых, эти изменения произошли с большой, с точки зрения эволюции, скоростью. «Это отличный пример того, как морфологические изменения могут происходить очень быстро в ответ на изменение окружающей среды. Есть так много других видов, которые не способны меняться с той же скоростью, с которой происходит изменение климата», — отметил Николя Александр, один из авторов исследования.

Кормушка для колибри — это «гигантский резервуар нектара, который всегда доступен», объяснил Александр. По его словам, более длинный клюв в такой ситуации становится эволюционным преимуществом, потому что позволяет птице получить наибольший объем нектара при каждом приеме пищи.

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Согласно исследованию, численность и распространненность калипты Анны в Калифорнии росла вместе с урбанизацией. Данные о количестве птиц ученые взяли из рождественского ежегодного подсчета птиц, которое проводит Общество Одюбона. А статистику урбанизации — из переписи населения США.

Александр считает, что колибри Анны «похожи на голубей в мире колибри», потому что их ареал рос вместе с распространением на север человеческих поселений.