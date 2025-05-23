Психологи назвали главные потребности ребенка в воспитании

Современные родители все чаще отказываются от привычных методов воспитания и переходят к «gentle parenting», так называемому «мягкому воспитанию». Однако в погоне за желанием следовать одной философии и быть идеальными родителями, они часто сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Психологи, опрошенные CNN, рассказали о том, что, по их оценкам, важно и нужно детям.

Согласно опросу Pew Research Center 2023 года, почти половина родителей в США отказываются воспитывать своих детей по примеру своих мам и пап. Они стремятся чаще проявлять любовь и заботу, вести честные и открытые разговоры, меньше кричать и больше слушать. Такие родители отходят от принципа «в наше время дети не смели перечить» и выражений вроде «сейчас я дам тебе повод поплакать». Вместо этого они выбирают подход, который, по их мнению, работает лучше, — «мягкое воспитание».

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По словам лицензированного клинического психолога из Вирджинии Брайана Раззино, этот подход становится все более популярным, но часто воспринимается ошибочно — как вседозволенность или отказ от дисциплины. На деле «мягкое воспитание» предполагает обучение детей жизненно важным навыкам, уважительному установлению границ и формированию устойчивой эмоциональной связи в семье.

С научной точки зрения термин «мягкое воспитание» пока почти не описан, но он близок к авторитетному стилю воспитания — тому, который сочетает тепло и четкую структуру, говорят психологи. Однако такой подход требует больших усилий — родителям нужно говорить с детьми, сочувствовать им и при этом оставаться спокойными. Особенно тяжело тем родителям, которые в детстве были лишены поддержки, отмечают эксперты.

«Они буквально изматываются эмоционально», — заявила преподаватель психологии в колледже Макалестер (Миннесота) Анни Пезалла.

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По ее словам, часто в соцсетях распространяются не совсем верные интерпретации «мягкого воспитания». Например, что ребенку нельзя говорить «нет» или что любые истерики нужно встречать только объятиями. Пезалла призывает не зацикливаться на конкретной философии, а помнить о четырех ключевых потребностях ребенка: структура, тепло, признание индивидуальности, а также осознанный и долгосрочный подход к воспитанию.

«Остальное — просто фоновый шум. Это все те же общие авторитарные стили воспитания, просто мы называем это по-другому», — говорит она.

Психолог Николь Джонсон, в свою очередь, объяснила, что родителям не стоит бояться совершать ошибки. По ее словам, детям не нужен идеальный взрослый, им важнее видеть человека, который поддерживает свой авторитет, но при этом проявляет эмпатию, умеет контролировать свои эмоции и берет ответственность за свои поступки. Джонсон надеется, что такой пример станет для детей ориентиром, который поможет им вырасти и самому поступать так же.