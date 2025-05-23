СМИ: генсека парламента Финляндии заподозрили в госизмене из-за получения Россией секретных сведений

Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в госизмене из-за разглашения секретной информации. Об этом сообщает Yle и Helsingin Sanomat.

Отмечается, что расследование связано с деятельностью Пелттари на посту главы Полиции безопасности. По данным СМИ, его начали еще в прошлом году из-за «взаимодействия сотрудников SUPO с российскими информаторами». По информации газеты Iltalehti, полиция расследует взлом компьютера сотрудника SUPO, из-за чего хранящиеся на нем данные попали в руки третьих лиц.

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Речь идет об информационной операции, проведенной российскими спецслужбами летом 2023 года. Тода российские государственные СМИ выпустили несколько сюжетов о том, что Полиция безопасности Финляндии якобы вербует живущих в стране россиян.

«Меня допрашивали как подозреваемого в совершении преступления. Суть подозрения заключается в том, что, будучи главой Полиции безопасности, я не предотвратил ситуацию, при которой некоторые вышедшие на пенсию сотрудники SUPO могли получить доступ к секретной информации о деятельности службы», — написал, в свою очередь, Пелттари на своей странице в соцсети Х. Он заявил, что не считает себя виновным.

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Профессор уголовного права Хельсинкского университета Киммо Нуотио рассказал Yle, что отставные сотрудники SUPO не обязательно действуют вопреки интересам Финляндии. В то же время передача им секретных данных является незаконной.

Согласно законодательству Финляндии, разглашение секретной информации наказывается лишением свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет. Спикер парламента Юсси Халла-ахо рассказал, что Пелттари могут снять с текущей должности.