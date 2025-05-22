СМИ: 20 россиян в Сербии остались без какого-либо гражданства

Более 20 бывших граждан России остались без какого-либо гражданства, так как они отказались от российского паспорта, но не смогли получить сербский из-за негласного запрета Сербии на выдачу гражданства россиянам. Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на знакомого с ситуацией анонимного консультанта, а также на бывшего россиянина, оказавшегося без гражданства.
Издание напоминает, что спустя три года жизни в стране с видом на жительство иностранец получает право на постоянное место жительства, а затем можно подать документ на оформление паспорта, но сделать это можно только отказавшись от другого гражданства.
Однако, как утверждает источник издания, после отказа от российского гражданства бывшие россияне не получили сербские паспорта и в настоящее время являются апатридами — лицами без гражданства.
Собеседник The Moscow Times предположил, что такая ситуация сложилась из-за негласного запрета сербских властей на предоставление гражданства выходцам из России, Украины и Беларуси. Официально о нем не сообщалось, уточняет издание, но подчеркивает, что на практике процесс выдачи паспортов остановлен.
Попытки пострадавших добиться разъяснений от местных властей пока не принесли результатов. Их правовой статус остается неопределенным.
В середине апреля «Важные истории» сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 200 близких к Кремлю россиян получили гражданство Сербии на основании «особых заслуг перед республикой». Сербские паспорта позволяют им без виз ездить в государства Евросоюза и еще несколько десятков стран.