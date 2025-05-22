СМИ: 20 россиян в Сербии остались без какого-либо гражданства

Более 20 бывших граждан России остались без какого-либо гражданства, так как они отказались от российского паспорта, но не смогли получить сербский из-за негласного запрета Сербии на выдачу гражданства россиянам. Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на знакомого с ситуацией анонимного консультанта, а также на бывшего россиянина, оказавшегося без гражданства.

Издание напоминает, что спустя три года жизни в стране с видом на жительство иностранец получает право на постоянное место жительства, а затем можно подать документ на оформление паспорта, но сделать это можно только отказавшись от другого гражданства.

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Однако, как утверждает источник издания, после отказа от российского гражданства бывшие россияне не получили сербские паспорта и в настоящее время являются апатридами — лицами без гражданства.

Собеседник The Moscow Times предположил, что такая ситуация сложилась из-за негласного запрета сербских властей на предоставление гражданства выходцам из России, Украины и Беларуси. Официально о нем не сообщалось, уточняет издание, но подчеркивает, что на практике процесс выдачи паспортов остановлен.

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Попытки пострадавших добиться разъяснений от местных властей пока не принесли результатов. Их правовой статус остается неопределенным.

В середине апреля «Важные истории» сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 200 близких к Кремлю россиян получили гражданство Сербии на основании «особых заслуг перед республикой». Сербские паспорта позволяют им без виз ездить в государства Евросоюза и еще несколько десятков стран.