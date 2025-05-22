Цветы «слышат» пчел и вырабатывают больше нектара при их появлении

Ученые из Туринского университета обнаружили, что растения способны «слышать» жужжание пчел и увеличивать выработку нектара, когда те находятся рядом. По их мнению, результаты исследования могут помочь фермерам повысить эффективность опыления и увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, пишет The Guardian.

Наблюдая за тем, что пчелы и другие насекомые издают различные вибрационные сигналы для спаривания и общения, команда под руководством профессора Франчески Барберо решила проверить, способны ли растения улавливать такие сигналы. Для эксперимента рядом с цветками львиных зевов воспроизвели записи жужжания пчел Rhodanthidium sticticum и ос, не являющихся опылителями.

Результаты показали, что в ответ на жужжание Rhodanthidium sticticum растения увеличивали объем нектара и содержание сахара в нем, а также изменяли активность генов, отвечающих за транспорт сахаров и выработку нектара. Ученые полагают, что это может быть эволюционной адаптацией, направленной на то, чтобы заставить опылителей дольше задерживаться на цветках.

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Авторы исследования пока не выяснили, как именно растения «слышат» эти звуки, но предположили, что для этого они могут использовать механорецепторы — клетки, реагирующие на механические воздействия, такие как прикосновения, давление или вибрации.

«Хотя у растений нет мозга, они способны воспринимать окружающую среду и адекватно на нее реагировать», — пояснила Барберо.

Теперь ученые хотят выяснить, могут ли растения сами издавать звуки, привлекающие нужных опылителей. Также они изучат, усиливает ли реакция растений притяжение всех насекомых или только наиболее эффективных опылителей.

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«Мы предполагаем, что изменения в составе нектара после воздействия звуков усиливают привлекательность растения именно для пчел Rhodanthidium sticticum. Однако для подтверждения этой гипотезы нам необходимо провести поведенческие тесты и изучить, как нектар с разной концентрацией сахара влияет на выбор различных видов насекомых», — заявила Барберо.

Если гипотеза подтвердится, звуковое воздействие можно будет применять в сельском хозяйстве для повышения привлекательности культурных растений для опылителей и, как следствие, увеличения урожайности.



