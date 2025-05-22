Швеция запретила покупать сексуализированный контент с заказным содержанием

Парламент Швеции принял закон, запрещающий покупку сексуализированного контента в интернете, в том числе на платформе OnlyFans, если покупатель заранее озвучил, что именно он хочет увидеть. Об этом сообщают Svenska Dagbladet и Euractiv.

Как пишут издания, незаконной будет признана плата за половой акт, совершенный онлайн, например, по видеосвязи в прямом эфире, ради того, чтобы покупатель мог его увидеть. Закон также предусматривает уголовную ответственность за извлечение прибыли или поощрение других лиц оказывать подобные сексуализированные онлайн-услуги за вознаграждение.

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«Это новая форма покупки сексуализированных услуг, и нам давно пора модернизировать законодательство, включив в него цифровые платформы», — заявила депутат от социал-демократов Тереза Карвальо после того, как законопроект был принят подавляющим большинством голосов в парламенте.

При этом просмотр и оплата предварительно записанного контента остаются законными. Отмечается, что закон будет регулировать живое взаимодействие, которое, по мнению авторов документа, размывает правовые и этические границы.

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Некоторые создатели OnlyFans раскритиковали закон, заявив, что он наносит вред их доходам. Карвальо ответила, что закон направлен не против создателей контента для взрослых, а на защиту молодежи и уязвимых групп населения. Она указала на документально подтвержденную связь между эксплуатацией в интернете, торговлей людьми, злоупотреблением наркотиками и вовлечением в серьезные формы проституции.

Euractiv отмечает, что в Швеции запрещено покупать секс-услуги. За это может грозить тюремное заключение сроком до одного года, а сутенерство предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 июля.