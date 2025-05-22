Самолет упал в жилом районе в США

Небольшой самолет упал на жилой район Сан-Диего, штат Калифорния, около четырех утра по местному времени, в результате чего загорелось несколько домов и автомобилей. Об этом сообщают Associated Press и Би-би-си.

По данным CBS8, самолет задел одно из зданий в военном районе Мерфи Каньон, после чего столкнулся с 15 другими домами и повредил несколько автомобилей. Как пишет Би-би-си, в этом районе живут в основном семьи военнослужащих. Всего там проживает около 9600 человек, что делает район одним из самых густонаселенных военных сообществ в США.

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Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что разбившийся самолет был судном бизнес-класса Cessna 550, на борту которого находилось неизвестное количество людей. Би-би-си пишет, что такой самолет представляет собой легкий бизнес-джет, вмещающий двух пилотов и от шести до восьми пассажиров.

Associated Press пишет со ссылкой на сайт отслеживания полетов Flight Aware, что самолет должен был приземлиться в аэропорту Монтгомери-Гибс Экзекьюти в Сан-Диего. Он вылетел из небольшого аэропорта Колонел Джеймс Джабара в Канзасе.

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Помощник начальника пожарной охраны Дэн Эдди заявил, что в момент крушения самолета был сильный туман. Скотт Уол, начальник полиции Сан-Диего, сообщил об эвакуации более 100 местных жителей. СМИ также пишут о спасенных домашних животных, в том числе трех щенках породы хаски.

Эдди добавил, что в результате крушения есть погибшие. Вероятно, это те, кто находился на борту самолета. Позже Эдди отметил, что точное число погибших пока неизвестно, как и личности пассажиров самолета, однако он заявил о «множественных жертвах». При этом среди жителей квартала пострадавших нет.