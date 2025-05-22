EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Похожие на героев «В поисках Немо» рыбы уменьшаются в размерах из-за жары

2 минуты чтения 13:08

Рыба-клоун, ставшая прототипом главных героев известного мультфильма «В поисках Немо», способна уменьшаться в размерах, чтобы справляться с жарой. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на результаты свежего исследования.

Ученые провели его у залива Кимбе в Папуа-Новой Гвинее в 2023 году, когда температура воды там резко повысилась. Изучая, как рыбы-клоуны справляются с жарой, исследователи обнаружили, что эти крошечные рыбки не просто теряли вес, но и становились короче на несколько миллиметров. Такие изменения ученые обнаружили у 75% рыб-клоунов, оказавшихся в условиях аномально высокой температуры.

Меня достала Италия
Меня достала Италия
Я переехала по любви и думала, что это сказочная страна, но мои фантазии не сбылись
Общество5 минут чтения

«Немо могут уменьшаться, и они делают это, чтобы пережить эти тепловые стрессы», — заявила старший преподаватель кафедры тропических морских наук в Университете Ньюкасла доктор Тереза ​​Рюгер.

«Они не просто садятся на диету и теряют много веса, они еще и активно меняют свои размеры и превращаются в более мелких особей, которым требуется меньше пищи и которые более эффективно используют кислород», — пояснила она.

Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
Интернет и мемы7 минут чтения

По словам Рюгер, рыбы-клоуны оказались способны перерабатывать собственный жир и кости, чтобы стать меньше. Похожая способность ранее была обнаружена у морских игуан. 

При этом ученая пошутила, что следующая часть мультфильма «В поисках Немо» должна быть посвящена тому, как рыбы-клоуны справляются с глобальным изменением климата. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Меня достала Италия
Общество
Меня достала Италия
Я переехала по любви и думала, что это сказочная страна, но мои фантазии не сбылись
00:01
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Интернет и мемы
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
17:11 21 мая
Самая успешная компания XXI века
Мир
Самая успешная компания XXI века
Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull
00:01 21 мая
Кирилл, Ева тебе не простит
Общество
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
17:00 20 мая
Я пыталась себя убить
Общество
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
00:01 20 мая
Загадочная болезнь поразила целый город
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00 19 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования