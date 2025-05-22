Похожие на героев «В поисках Немо» рыбы уменьшаются в размерах из-за жары

Рыба-клоун, ставшая прототипом главных героев известного мультфильма «В поисках Немо», способна уменьшаться в размерах, чтобы справляться с жарой. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на результаты свежего исследования.

Ученые провели его у залива Кимбе в Папуа-Новой Гвинее в 2023 году, когда температура воды там резко повысилась. Изучая, как рыбы-клоуны справляются с жарой, исследователи обнаружили, что эти крошечные рыбки не просто теряли вес, но и становились короче на несколько миллиметров. Такие изменения ученые обнаружили у 75% рыб-клоунов, оказавшихся в условиях аномально высокой температуры.

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«Немо могут уменьшаться, и они делают это, чтобы пережить эти тепловые стрессы», — заявила старший преподаватель кафедры тропических морских наук в Университете Ньюкасла доктор Тереза ​​Рюгер.

«Они не просто садятся на диету и теряют много веса, они еще и активно меняют свои размеры и превращаются в более мелких особей, которым требуется меньше пищи и которые более эффективно используют кислород», — пояснила она.

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По словам Рюгер, рыбы-клоуны оказались способны перерабатывать собственный жир и кости, чтобы стать меньше. Похожая способность ранее была обнаружена у морских игуан.

При этом ученая пошутила, что следующая часть мультфильма «В поисках Немо» должна быть посвящена тому, как рыбы-клоуны справляются с глобальным изменением климата.