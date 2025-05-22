Первые зубы были органами чувств на коже древних рыб

Команда палеонтологов из США изучила ряд окаменелостей и пришла к выводу, что первые зубы у позвоночных появились не во рту, а на коже и служили органами чувств. Об этом пишет научно-популярное издание Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Долгое время считалось, что главная функция зубов древних существ заключалась в захвате добычи, ее удержании и укусах. Само происхождение зубов вызывало споры: одни считали, что зубы образовались в глотке бесчелюстных существ и позже, с развитием челюстей, «перекочевали» в рот, а другие — что из наростов на коже древних рыб.

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Еще в XX веке палеонтологи находили в окаменелостях структуры, похожие на зубы — одонтоиды. Они состояли из пульпы, дентина и были покрыты эмалевидным веществом. Считалось, что одонтоиды были прообразом настоящих зубов, но доказательств не хватало.

Чтобы прояснить происхождение зубов, команда палеонтологов под руководством Яры Хариди из Чикагского университета заново исследовала окаменелости древних рыб Anatolepis и Eriptychius, которым около 500 миллионов лет. С помощью синхротрона ученые создали детализированные 3D-модели и впервые смогли точно рассмотреть внутреннее строение этих структур.

Anatolepis долго считали древнейшим позвоночным, а маленькие бугорки на его теле — предшественниками зубов. Но новый анализ показал, что Anatolepis — не позвоночное, а членистоногое, и его бугорки не связаны с протозубами. По строению они ближе к сенсиллам — чувствительным волоскам на теле членистоногих. Сенсиллы помогают ощущать запахи, прикосновения и вибрации, то есть служат органами чувств.

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Тогда палеонтологи изучили окаменелости Eriptychius — древнейших бесчелюстных рыб, существовавших 465 миллионов лет назад. У них тоже были бугорки, но они содержали дентин — как в зубах. Эти бугорки были связаны с нервами и, вероятно, служили сенсорными органами, помогая улавливать изменения давления и температуры воды. Сообщается, что дентин делал тело Eriptychius похожим на большой орган чувств.

Палеонтологи считают, что Anatolepis и Eriptychius независимо друг от друга развили похожие структуры — крепкие и чувствительные образования на коже. Эти существа жили в мутных древних морях, где из-за слабой видимости зрение было малоэффективно, а чувствительность к изменениям в воде давала важное преимущество.

Гипотеза ученых подтверждается современными рыбами, у которых до сих пор сохраняются кожные одонтоиды с нервными окончаниями, выполняющие сенсорную функцию.

Со временем эволюция изменила функцию одонтоидов. Когда некоторые рыбы стали хищниками, эти твердые кожные наросты начали помогать захватывать и удерживать добычу. Позже одонтоиды переместились внутрь рта и превратились в зубы.





