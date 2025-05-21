EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Зарубежные блогеры улучшают имидж Китая

2 минуты чтения 18:50 | Обновлено: 18:51

Блогеры-иностранцы, посещающие Китай и записывающие контент во время поездок, значительно повлияли на улучшение имиджа страны в мире. От этом сообщает The Economist.

Журналисты отмечают, что китайские власти более 10 лет пытались работать над использованием своей «мягкой силы» для изменения представлений о стране у зарубежной аудитории, однако планы и действия политтехнологов из коммунистической партии Китая не были успешными. Теперь китайцам помогают блогеры, технологические прорывы и восстановление туристического потока.

Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
Интернет и мемы7 минут чтения

The Economist приводит пример американского стримера IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс-младший), который сделал ряд восторженных заявлений о Китае, его технологиях и автомобильной промышленности для своей аудитории, численность которой составляет 38 миллионов человек. Журналисты утверждают, что блогер за один визит сделал для имиджа Китая больше, чем государственная пропаганда.

Самая успешная компания XXI века
Самая успешная компания XXI века
Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull
Мир13 минут чтения

В статье отмечается, что IShowSpeed — лишь один из многих блогеров, создающих положительный контент о Китае после того, как страна открыла свои границы. Во время эпидемии Covid-19 мировой имидж Китая был минимальным, в 2021 году «бренд» страны занимал восьмое место среди всех государств мира, а сейчас уже находится на втором месте, уступая только США. Отношение к Китаю улучшается даже в США, особенно этот тренд заметен среди молодежи.

Сложнее всего для китайских чиновников, как отмечают журналисты со ссылкой на мнение Шаоюй Юань из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, не вмешиваться в то, что иностранцы хотят написать про Китай, это касается и положительных моментов. Эксперт отмечает, что позволить туристам самим решать, о каких положительных сторонах страны следует писать, может быть «неудобно для системы, построенной на дисциплине и контроле сообщений».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Меня достала Италия
Общество
Меня достала Италия
Я переехала по любви и думала, что это сказочная страна, но мои фантазии не сбылись
00:01 22 мая
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Интернет и мемы
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
17:11
Самая успешная компания XXI века
Мир
Самая успешная компания XXI века
Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull
00:01
Кирилл, Ева тебе не простит
Общество
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
17:00 20 мая
Я пыталась себя убить
Общество
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
00:01 20 мая
Загадочная болезнь поразила целый город
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00 19 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования