Зарубежные блогеры улучшают имидж Китая

Блогеры-иностранцы, посещающие Китай и записывающие контент во время поездок, значительно повлияли на улучшение имиджа страны в мире. От этом сообщает The Economist.
Журналисты отмечают, что китайские власти более 10 лет пытались работать над использованием своей «мягкой силы» для изменения представлений о стране у зарубежной аудитории, однако планы и действия политтехнологов из коммунистической партии Китая не были успешными. Теперь китайцам помогают блогеры, технологические прорывы и восстановление туристического потока.
The Economist приводит пример американского стримера IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс-младший), который сделал ряд восторженных заявлений о Китае, его технологиях и автомобильной промышленности для своей аудитории, численность которой составляет 38 миллионов человек. Журналисты утверждают, что блогер за один визит сделал для имиджа Китая больше, чем государственная пропаганда.
В статье отмечается, что IShowSpeed — лишь один из многих блогеров, создающих положительный контент о Китае после того, как страна открыла свои границы. Во время эпидемии Covid-19 мировой имидж Китая был минимальным, в 2021 году «бренд» страны занимал восьмое место среди всех государств мира, а сейчас уже находится на втором месте, уступая только США. Отношение к Китаю улучшается даже в США, особенно этот тренд заметен среди молодежи.
Сложнее всего для китайских чиновников, как отмечают журналисты со ссылкой на мнение Шаоюй Юань из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, не вмешиваться в то, что иностранцы хотят написать про Китай, это касается и положительных моментов. Эксперт отмечает, что позволить туристам самим решать, о каких положительных сторонах страны следует писать, может быть «неудобно для системы, построенной на дисциплине и контроле сообщений».