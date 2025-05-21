Зарубежные блогеры улучшают имидж Китая

Блогеры-иностранцы, посещающие Китай и записывающие контент во время поездок, значительно повлияли на улучшение имиджа страны в мире. От этом сообщает The Economist.

Журналисты отмечают, что китайские власти более 10 лет пытались работать над использованием своей «мягкой силы» для изменения представлений о стране у зарубежной аудитории, однако планы и действия политтехнологов из коммунистической партии Китая не были успешными. Теперь китайцам помогают блогеры, технологические прорывы и восстановление туристического потока.

Зумеры устали от алгоритмов соцсетей Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента Интернет и мемы 7 минут чтения

The Economist приводит пример американского стримера IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс-младший), который сделал ряд восторженных заявлений о Китае, его технологиях и автомобильной промышленности для своей аудитории, численность которой составляет 38 миллионов человек. Журналисты утверждают, что блогер за один визит сделал для имиджа Китая больше, чем государственная пропаганда.

Самая успешная компания XXI века Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull Мир 13 минут чтения

В статье отмечается, что IShowSpeed — лишь один из многих блогеров, создающих положительный контент о Китае после того, как страна открыла свои границы. Во время эпидемии Covid-19 мировой имидж Китая был минимальным, в 2021 году «бренд» страны занимал восьмое место среди всех государств мира, а сейчас уже находится на втором месте, уступая только США. Отношение к Китаю улучшается даже в США, особенно этот тренд заметен среди молодежи.

Сложнее всего для китайских чиновников, как отмечают журналисты со ссылкой на мнение Шаоюй Юань из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, не вмешиваться в то, что иностранцы хотят написать про Китай, это касается и положительных моментов. Эксперт отмечает, что позволить туристам самим решать, о каких положительных сторонах страны следует писать, может быть «неудобно для системы, построенной на дисциплине и контроле сообщений».