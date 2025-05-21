Японский министр был вынужден подать в отставку из-за слов о рисе в подарок

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку из-за скандала, который начался после его слов о том, что он никогда не покупал рис и всегда получал его бесплатно от своих сторонников. Об этом сообщает Sky News.

Слова чиновника вызвали крайне негативную реакцию в японском обществе, которое, как отмечают журналисты, недовольно ростом цен на рис. Оппозиционные партии предъявляли Это ультиматум, угрожая вынести вотум недоверия министру в случае, если он добровольно не объявит о своей отставке.

Самая успешная компания XXI века Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull Мир 13 минут чтения

Sky News отмечает, что в своем заявлении Это признал неуместность высказывания, произнесенного во время того, как возглавляемое им министерство борется с ростом цен на рис. Чиновник, как сообщает The Guardian, во время своего скандального выступления также добавил, что получает такое большое количество бесплатного риса, что задумывается о его продаже.

Журналисты отмечают, что сегодня японские потребители из-за роста цен после плохого урожая 2023 года и панических закупок 2024 года из-за слухов о новом «мегаземлетрясении» вынуждены платить за мешок риса в два раза больше, чем в прошлом году. 87% опрошенных национальным информационным агентством Kyodo японцев высказали неудовлетворение действиями правительства по борьбе с ростом цен на этот продукт.

Я купила дом мечты в испанской деревне Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится Общество 8 минут чтения

Это ранее пытался смягчить свое высказывание. Он заявлял, что дома получил замечание от разгневанной жены, которая якобы заявила ему, что она покупает рис, когда запасы пожертвований от его сторонников заканчиваются.

Однако чиновника подвергли критике даже в собственной партии, заявив о неуместности его слов, которые показались однопартийцам оторванными от реальности и «невыносимыми». За слова экс-министра пришлось также публично извиняться и премьер-министру Японии Сигэру Исибе.