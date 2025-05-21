Власти в США решили изъять дом детства папы римского

Власти города Долтон в 30 километрах от Чикаго уведомили владельцев дома, в котором родился и вырос новый папа римский Лев XIV, о его принудительном изъятии. Об этом этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, решение об изъятии было принято вскоре после того, как фирма Paramount Realty USA, которой принадлежит дом сейчас, решила выставить его на аукцион, воспользовавшись всплеском интереса к объекту после избрания кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста новым понтификом. Стартовая цена особняка с тремя спальнями составила 250 тысяч долларов.

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После этого власти Долтона отправили организаторам аукциона письмо. «Пожалуйста, сообщите всем потенциальным покупателям, что их “покупка” может быть лишь временной, поскольку город намерен в ближайшее время начать процедуру принудительного отчуждения имущества», — говорилось в нем.

Как отмечает Bloomberg, согласно действующим американским законам, власти имею право на принудительное изъятие объектов недвижимости для общественного пользования, например, для строительства железных дорог и коммунальной инфраструктуры. Как сообщается, власти Долтона планируют вместе с представителями католической епархии Чикаго сделать из дома детства Льва XIV достопримечательность.

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Издание добавляет, что Фрэнсис Превост родился в Чикаго и поддерживает тесные связи с католической общиной этого региона. Он посещал Католический теологический союз в Чикаго, где в 1982 году получил степень магистра богословия. Дом его детства был куплен инвестором в недвижимость в прошлом году за 66 тысяч долларов. После этого там сделали ремонт и выставили на продажу.