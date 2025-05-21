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Мир

Первую в мире вакцину от гонореи начнут применять в Англии

2 минуты чтения 13:17

Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии первой в мире начнет вакцинацию граждан от гонореи — распространенной инфекции, передающейся половым путем. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание отмечает, что решение о начале применения вакцины было принято на фоне роста количества случаев заражения в стране. Как сообщается, эффективность вакцины составляет 30-40%, однако в NHS надеются, что ее будет достаточно для того, чтобы переломить ситуацию.

Вакцинировать планируется в первую очередь геев, а также бисексуальных мужчин и людей с большим количеством половых партнеров и инфекциями, передающимися половым путем, в анамнезе.

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О собственных планах по началу применения вакцины от гонореи также заявили представители министерств здравоохранения Шотландии и Северной Ирландии, которые вместе с Англией являются частями Великобритании.

Как рассказали эксперты, вакцина, о которой идет речь, изначально была разработана для борьбы с менингитом В. Однако, возбудители этого заболевания и гонореи настолько похожи, что вакцина от первого оказалась достаточно эффективна и от второго.

Рекомендовавший вакцину к применению председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) профессор Эндрю Поллард заявил, что, несмотря на то, что ее эффективность составляет всего 30%, она «стоит того», и в целом может оказать «огромное влияние».

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Как пишет Би-би-си, в 2023 году в Англии было зафиксировано 85 тысяч случаев заражения гонореей. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, начавшихся в 1916 году. Согласно прогнозам Имперского колледжа Лондона, если использование вакцины станет популярным среди британцев, то в следующие 10 лет прививка может предотвратить 100 тысяч случаев заражения и сэкономить NHS почти восемь миллионов фунтов стерлингов (более 10,5 миллиона американских долларов).

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