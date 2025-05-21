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Мир

Узбекистан разрешит въезд по внутренним паспортам для россиян

2 минуты чтения 14:51 | Обновлено: 14:55

Россиянам разрешат посещать Узбекистан по внутренним паспортам на срок до 30 дней. Это предложение содержится в указе президента страны о мерах по повышению туристической привлекательности Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев поручил МИД страны провести переговоры и внести предложения по этому вопросу в трехмесячный срок, точная дата начала действия нововведения на данный момент неизвестна. Для привлечения российских туристов также запланировано закрепление чиновников за развитием туристической отрасли в регионах страны.

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Также по внутренним паспортам и ID-картам разрешат въезжать гражданам Азербайджана и Казахстана. Указ содержит упоминание возможности посещения страны по «киндер паспорту». Узбекистан с 1 июня введет безвизовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана, а также проведет переговоры об упрощении визового режима для граждан США.

После вступления в силу поправок в законодательство Узбекистан станет пятой страной, в которую россияне смогут въехать во внутреннему паспорту. Сейчас без заграничного паспорта граждане России могут посещать Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, сообщает российский МИД.

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Посольство России в Узбекистане отмечает, что в поездках сроком менее 15 дней россияне не обязаны оформлять какие-либо документы для легализации своего проживания. При превышении этого срока необходимо оформить временную регистрацию по месту пребывания, это можно сделать в гостинице.

Ранее РБК отмечал, что для проживания в Узбекистане россиянам не нужно оформлять ВНЖ — достаточно сделать временную регистрацию сроком на полгода, которую затем можно продлить. Ассоциации туроператоров России сообщала, что ежегодно Узбекистан посещают более 150 тысяч российских туристов, они бронируют около трети мест на рейсах местной авиакомпании Uzbekistan Airways, вылетающих с территории России.

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