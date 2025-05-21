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Мир

Власти Турции начали взвешивать людей на улицах

2 минуты чтения 18:23 | Обновлено: 18:24

Министерство здравоохранения Турции начало измерять индекс массы тела прохожих на улицах во всех регионах страны в рамках программы по борьбе с ожирением у населения, сообщает Berliner Morgenpost. Кампания «Знай свой вес, живи здоровой жизнью» началась 10 мая и продлится до 10 июля, за это время чиновники рассчитывают взвесить 10 миллионов человек — около 12 процентов от общей численности населения.

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По данным издания, людей, у которых отношение массы тела к квадрату роста в метрах, превышает 25, инспекторы направляют ближайшее медицинское учреждение, сотрудники которого дают советы по снижению веса. Всемирная организация здравоохранения считает вес взрослого человека «избыточным» при ИМТ выше 25, а если показатель больше или равен 30, то у пациента диагностируют ожирение.

По данным ВОЗ, которые приводит издание, Турция находится среди стран с наибольшей скоростью роста числа людей, страдающих ожирением. В стране около 30 процентов людей с таким диагнозом — почти вдвое больше, чем в Евросоюзе, где этот показатель составляет в среднем 17 процентов. ВОЗ прогнозирует, что к 2060 году ИМТ выше 25 будет у 94 процентов населения Турции.

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Оппозиционное турецкое издание Turkish Minute сообщает, что некоторые жители страны критикуют инициативу за работу с отдельными пациентами, а не с системными проблемами, приводящими к распространению ожирения. Среди причин ожирения эксперты называют повышение цен на продукты питания, сельскохозяйственную политику и регулирование пищевой промышленности действующим правительством.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемисоглу заявил, что его индекс массы тела также превышает 24,9. Он пообещал сесть на диету и больше гулять.

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