Власти Турции начали взвешивать людей на улицах

Министерство здравоохранения Турции начало измерять индекс массы тела прохожих на улицах во всех регионах страны в рамках программы по борьбе с ожирением у населения, сообщает Berliner Morgenpost. Кампания «Знай свой вес, живи здоровой жизнью» началась 10 мая и продлится до 10 июля, за это время чиновники рассчитывают взвесить 10 миллионов человек — около 12 процентов от общей численности населения.

Самая успешная компания XXI века Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull Мир 13 минут чтения

По данным издания, людей, у которых отношение массы тела к квадрату роста в метрах, превышает 25, инспекторы направляют ближайшее медицинское учреждение, сотрудники которого дают советы по снижению веса. Всемирная организация здравоохранения считает вес взрослого человека «избыточным» при ИМТ выше 25, а если показатель больше или равен 30, то у пациента диагностируют ожирение.

По данным ВОЗ, которые приводит издание, Турция находится среди стран с наибольшей скоростью роста числа людей, страдающих ожирением. В стране около 30 процентов людей с таким диагнозом — почти вдвое больше, чем в Евросоюзе, где этот показатель составляет в среднем 17 процентов. ВОЗ прогнозирует, что к 2060 году ИМТ выше 25 будет у 94 процентов населения Турции.

Сжечь паранджу и пойти на завод Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их Общество 10 минут чтения

Оппозиционное турецкое издание Turkish Minute сообщает, что некоторые жители страны критикуют инициативу за работу с отдельными пациентами, а не с системными проблемами, приводящими к распространению ожирения. Среди причин ожирения эксперты называют повышение цен на продукты питания, сельскохозяйственную политику и регулирование пищевой промышленности действующим правительством.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемисоглу заявил, что его индекс массы тела также превышает 24,9. Он пообещал сесть на диету и больше гулять.