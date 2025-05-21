Туристы нашли тайник с золотом на европейской горной тропе

В горах на северо-востоке Чехии туристы нашли тайник с золотом на сотни тысяч долларов. Происхождение клада из 598 монет и других ценных предметов пока не установлено, пишет CNN со ссылкой на Музей Восточной Богемии.

Двое туристов, пожелавших остаться анонимными, шли по короткому маршруту через лес в Крконошах — популярном районе для пеших прогулок на северо-востоке Чехии. Сообщается, что в одном из каменных склонов они заметили алюминиевый ящик, торчавший из стены. Внутри оказались 10 золотых браслетов, 17 портсигаров, пудреница, гребень и 598 золотых монет.

По словам заведующего археологическим отделом Музея Восточной Богемии Мирослава Новака, находку туристы сразу же принесли в музей в городе Градец-Кралове.

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«Они пришли к нашему нумизмату без предварительной записи. Только после этого археологи начали заниматься находкой и выехали на место», — рассказал Новак.

Кто и зачем спрятал сокровища, пока неизвестно. Однако точно установлено, что кладу чуть более ста лет — одна из монет датирована 1921 годом.

«Скорее всего, клад связан с неспокойным периодом перед началом Второй мировой войны, когда чешское и еврейское население покидало приграничные районы, или с 1945 годом, когда уходили немцы», — предположил Новак.

Полная историческая оценка клада все еще продолжается, однако, по словам нумизмата музея Войтеха Брадле, стоимость лишь одного золота в найденных монетах, которые весят 3,7 килограмма, составляет 8 миллионов чешских крон (около 360 тысяч долларов США).

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Мирослав Новак пояснил, что согласно чешскому законодательству археологические находки с момента обнаружения становятся собственностью местной региональной администрации. В данном случае, по его словам, клад был передан музею в полном соответствии с законом, а нашедшие имеют право на финансовое вознаграждение, размер которого зависит от стоимости металла или исторической оценки.