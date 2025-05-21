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Интернет и мемы

Рекламу нездоровой еды могут запретить показывать датским детям

2 минуты чтения 17:20 | Обновлено: 17:28

Правительство Дании подготовило законопроект, запрещающий рекламу вредной еды и напитков для детей младше 15 лет. За нарушение новых правил компаниям будут грозить штрафы. Об этом пишет Danmarks Radio.

Сообщается, что авторы инициативы намерены внести поправки в закон о маркетинговой практике. Инициатива стала частью пятого этапа национального плана по борьбе с раком (Kræftplan V). Как отметил министр промышленности, бизнеса и финансов Мортен Бедсков, особое внимание в документе уделено рекламе на страницах инфлюенсеров.

«Если вы проводите хоть немного времени в соцсетях, то видите, что проблема существует. Особенно — среди инфлюенсеров, которые активно продвигают вредную продукцию среди детей и подростков. Этому нужно положить конец», — заявил министр.

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По его словам, в Дании уже действуют нормы, регулирующие нарушение законодательства о маркетинге. За их нарушение предусмотрены крупные штрафы — от 3 тысяч датских крон (36,4 тысячи рублей) до 500 тысяч датских крон (6 миллионов рублей). Такие же санкции будут применяться к компаниям и инфлюенсерам, нарушающим новый запрет на рекламу вредной еды для детей.

Оценивать, направлен ли контент на несовершеннолетних, будет омбудсмен по делам потребителей. Власти рекомендуют компаниям и блогерам заранее консультироваться с омбудсменом, чтобы избежать нарушений.

Отмечается, что особое внимание в новой инициативе уделено цифровым платформам, где дети чаще всего сталкиваются с рекламой. Планируется создать официальный список вредных продуктов, ориентируясь на который можно будет определить, подпадает ли реклама под запрет. При этом ориентиром станет не только содержание рекламы, но и аудитория — если значительная часть подписчиков младше 15 лет, контент будет считаться детским.

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По оценке организации Kræftens Bekæmpelse, около 80% рекламы, которую видят дети, продвигает продукты с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Сообщается, что эти продукты повышают риск ожирения и как минимум 15 видов рака.

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