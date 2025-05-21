Пожары уничтожили рекордное количество лесов

В 2024 году леса на планете исчезали рекордными темпами — основной причиной стали пожары, вызванные глобальным потеплением. Об этом говорится в исследовании Университета Мэриленда (США), опубликованном на платформе Global Forest Watch, пишет The Guardian.

По оценкам исследователей, за год Земля потеряла площадь лесов, сопоставимую с территорией Италии. Утрата лесного покрова затронула самые разные регионы — от бразильской Амазонии до сибирской тайги.

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Впервые за все время глобальных наблюдений в тропиках, где сосредоточены наиболее богатые биоразнообразием и насыщенные углеродом леса планеты, основным фактором их исчезновения стала не вырубка, а огонь. При этом пожары не являются естественным явлением для тропических экосистем, отмечают исследователи.

Потери лесов в Бразилии в 2024 году значительно превысили показатели времен правления ультраправого президента Жаира Болсонару. Основными причинами стали масштабные пожары и самая сильная засуха за всю историю наблюдений в Амазонии. На долю страны пришлось 42% всех потерь первичных тропических лесов — это более 25 тысяч квадратных километров территории. При этом данные Университета Мэриленда отличаются от официальной статистики Бразилии, поскольку в ней не учитываются пожары как фактор обезлесения, отмечает CNN.

Сообщается, что Боливия впервые заняла второе место после Бразилии по общим потерям лесного покрова. По словам исследователей, основными причинами стали засуха, пожары и политика правительства, поощряющяя расширение сельского хозяйства — в частности под соевые плантации, скотоводство и сахарный тростник. С 2020 года площадь утраченных первичных лесов в Боливии увеличилась почти в пять раз и превысила 14 тысяч квадратных километров.

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По данным телеканала, на климатической конференции COP26 в Глазго в 2021 году более 140 мировых лидеров пообещали прекратить обезлесение к 2030 году. Однако менее чем через четыре года стало очевидно, что темпы вырубки продолжают расти. Чтобы выполнить обещание, к 2030 году ежегодные потери лесов должны сокращаться на 20% от уровня 2024 года.

«Эти данные особенно тревожны. Повышение глобальной температуры делает леса более сухими и уязвимыми к пожарам. Даже самые удаленные тропические леса могут загореться и гореть неконтролируемо, если туда попадет источник огня», — предупредил один из ведущих исследователей Университета Мэриленда профессор Мэтт Хансен.

Одна из руководителей сервиса Global Forest Watch Элизабет Голдман назвала рекордные потери лесов «глобальным сигналом тревоги» и призвала все страны, бизнес и каждого человека принять меры для сохранения планеты.



