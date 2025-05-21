Полиция применила перцовый баллончик и электрошокер против 92-летнего британца с инвалидностью

Полицейские в Англии распылили перцовый баллончик в лицо 92-летнему Дональду Берджессу, который жил в доме престарелых. После этого они применили электрошокер и ударили мужчину дубинкой, сообщает The Times.

По данным издания, констебль Стивен Смит распылил баллончик после того, как Берджесс отказался отдать небольшой столовый нож. После этого констебль Рэйчел Комотто ударила его элеткрошокером. Берджесса, который передвигался на инвалидной коляске из-за отсутствия одной ноги, доставили в больницу, где он заразился коронавирусом и умер через 22 дня.

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Инцидент произошел в июне 2022 года. Тогда сотрудники дома престарелых в городе Сент-Леонардс-он-Си в Восточном Сассексе обратились в полицию, поскольку не смогли убедит Берджесса отдать нож. При этом сами полицейские отрицают обвинения в нападении на Берджесса. Их дело теперь рассматривает суд присяжных.

Как пишет The Times, Пол Джарвис, представитель обвинения, сообщил, что по приезде полицейские не стали разговаривать с персоналом дома престарелых и сразу подошли к Берджессу. По словам Джарвиса, вместо того чтобы попытаться урегулировать ситуацию, констебли ее обострили, и применение силы было необоснованным и незаконным.

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Отмечается, что в момент инцидента никто не находился вблизи Берджесса. «Это был пожилой, уязвимый человек, который, возможно, не понимал, что происходит. Вместо того чтобы встретить понимание и сочувствие, он столкнулся с раздражением и неприязнью со стороны обвиняемых», — добавил Джарвис.

По данным The Times, на момент случившегося Берджессу диагностировали инфекцию мочевыводящих путей — заболевания, при котором у людей может возникнуть спутанность сознания. Мужчина находился в доме престарелых с 2018 года и страдал от множества заболеваний, включая диабет и болезни сонной артерии. При этом ему не диагностировали деменцию, хотя дом престарелых специализировался на оказании помощи людям с этим заболеванием.

В суде сообщили, что с момента приезда полицейских до применения электрошокера прошло менее 90 секунд. Джарвис подчеркнул, что правоохранители не несут ответственности за смерть Берджесса.