VK перезапустил «Ответы Mail» и рассчитывает заработать на этом

Холдинг VK объявил о перезапуске сервиса «Ответы Mail», который был запущен еще в 2006 году. У платформы обновился дизайн и система рейтинга, а также расширился перечень форматов публикуемого контента, пишет РБК.

VK, как пишет издание, рассчитывает, что уже в следующем году «Ответы Mail» смогут приносить компании до 400 миллионов рублей в год, хотя пока сервис показывает гораздо более скромные цифры. Так, по словам близкого к компании источника, выручка сервиса в 2024 году составила около 160 миллионов рублей.

Помимо действующей рекламной модели, VK рассматривает новые способы монетизации. В частности, как пишет РБК, речь идет о визуальной настройке профилей пользователей и введении платного доступа к расширенной статистике активности.

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Некоторые эксперты скептически оценивают потенциал обновленных «Ответов Mail», сомневаясь в том, что сервису удастся нарастить аудиторию. «Вряд ли обновление поможет привлечь дополнительную аудиторию. Основная масса пользователей “Ответов Mail” приходит из поисковиков, и этот сценарий вряд ли поменяется. Я не уверен, что обновленная сложная механика на что-то повлияет», — считает партнер Exectica Capital Алексей Замесов.

С ним частично согласен глава TelecomDaily Денис Кусков. Он назвал переписывание архитектуры сервиса стратегически верным шагом, но подчеркнул, что заявленная выручка в 400 миллионов — это цель, достижимая лишь в перспективе. «Сервис требует привлечения дополнительной аудитории, пока это не такие большие цифры, как можно было бы ожидать», — подытожил эксперт.

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В самом VK обновление объясняют ростом потребности пользователей в живом взаимодействии на фоне развития поисковых сервисов и нейросетей. «Пользователи стремятся не только к правильным, но и к человечным ответам, разнообразию мнений, живому опыту, поддержке и сопереживанию», — отметила руководитель «Ответов Mail» Ольга Клочкова.

В январе 2025 года месячная аудитория сервиса ответов, согласно данным VK, составила 38,6 миллиона человек, ежедневная — 3,7 миллиона. За прошлый год среднемесячное число пользователей выросло на 26%, ежедневное — на 38%. VK не раскрыл выручку платформы за 2024 год, но в компании заявили, что этот показатель вырос на 25% год к году.